Pakistan'da patlama: 15 ölü

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen mitingin yakınında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer eyaletin başkenti Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun dışında düzenlenen mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeleri aktardı.

Yetkililer, patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini, 32 kişinin patlamada yaralandığını bildirdi.

Mitinge birçok politikacının katıldığını belirten yetkililer, çoğunun herhangi bir zarar görmeden kurtulduğunu söyledi.

Yetkililer politikacılara ait zırhlı araçlar da dahil 6 aracın patlamada hasar aldığını ifade etti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde dün eyaletin eski başbakanlarından Sardar Akhtar Mengal liderliğindeki Belucistan Ulusal Partisi tarafından miting düzenlenmişti. Mitingin sona ermesinden kısa süre sonra patlama meydana gelmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.