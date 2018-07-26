Pakistan'da seçimler bitti, muhalefet oyunu ikiye katladı!

Pakistan'da 5 yıl görev yapacak Pakistan ulusal meclisi seçimlerinde resim olmayan ilk sonuçlara göre İmran Han'ın lideri olduğu Pakistan Tahrik-i İnsaf (Pakistan Adalet Hareketi - PTI) yarışı önde götürüyor. Geçen seçimlerde iktidara gelen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise sonuçlara hile karıştırıldığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

Devlet televizyonu PTV'nin yerel saatle 23.00'den sonra açıklamaya başladığı kesin olmayan ilk sonuçlara göre, PTI, 2013 seçimlerinde aldığı oyu iki kattan fazla artırarak 100’ün üzerinde sandalye kazanmış durumda.

2013 seçimlerinin galibi PML-N'nin kaybettiği sandalye sayısı ise 100'e yaklaştı.

Pakistan federal meclisinde 342 sandalyenin 272’si seçimle belirleniyor. Kalan milletvekilleri, kadınlar ve azınlıklara ayrılan kotalardan oluşuyor. Tek başına iktidar için 137 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

ÇOK SAYIDA PARTİDEN İTİRAZ



Pakistan devlet televizyonu ve yerel basında sonuçların yayınlanmaya başlamasının ardından, çok sayıda partiden itiraz yükseldi.

PML-N lideri Şahbaz Şerif, yaptığı basın açıklamasında oy sayım işlemlerine hile karıştığını savunarak, "Parti çalışanlarımızın ülkenin tüm bölgelerinden şikayetleri geliyor. Sonuç belgelerini alamıyorlar, oyların sayıldığı yerlerden çıkarılıyorlar ya da hiç içeri alınmıyorlar. Bu sonuçları reddediyoruz." dedi.

PML-N döneminin Enformasyon, Yayın ve Ulusal Miras Bakanı Marriyum Aurangzeb de bazı bölgelerde parti temsilcilerinin oy sayım işlemi sırasında dışarı çıkarıldığını söyledi.

Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari ise hala resmi sonuçlarını göremedikleri ve parti üyelerinin oy sayım işlemlerini takip edemediği gerekçesiyle sonuçlara itiraz etti.

Basın toplantısında konuşan PPP'nin önde gelenlerinden ve Pakistan parlamentosunun üst kanadı Senato muhalefet lideri Şeri Rehman ise "Bütün partiler bir partiye (PTI) iltimas geçmek için köşeye itildi." dedi.

Birleşik Eylem Konseyi (Muttahida Meclis-i Amal - MMA) lideri Mevlana Fazlurrahman, yerel medyaya yaptığı açıklamarda tüm partileri bir konferansta toplanıp, hile iddialarına karşı strateji geliştirmeye davet ederek, "Hileli sonuçları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara bir itiraz da Avami Ulusal Partisi (ANP) Genel Sekreteri Mian Hüseyin'den geldi. Hüseyin "Bu, manipüle edilmiş bir seçimdir. ANP bu sonuçları kabul etmiyor." diye konuştu.

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