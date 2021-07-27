Pakistan, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan sınır kapısını açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Pakistan, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan sınır kapısını açtı

Pakistan'ın, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan sınır kapısını ticari faaliyetlere açtığı bildirildi.

Pakistan, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan sınır kapısını açtı
AA

Yerel basındaki haberlere göre, sınırdaki Çaman bölgesinde üst düzey yetkililerden Cuma Dad Mandokel, sınır kapısının açıldığını ve iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin yeniden başladığını söyledi.

- Taliban, 14 Temmuz'da Spin Boldak Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti

Taliban Sözcüsü Zahibullah Mücahid, 14 Temmuz'da, Kandahar'ın Boldak bölgesine bağlı sınır kasabası Veş'i ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Mücahid, Veş'in ele geçirilmesiyle Pakistan'ın Çaman kasabası ile Afganistan'ın Boldak bölgesi arasındaki sınır kapısı Spin Boldak'ı kontrol altına aldıklarını bildirmişti.

Taliban'ın Spin Boldak Sınır Kapısı'nı ele geçirmesinin ardından Pakistan hududu kapatmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İsrail’de son 4 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
DÜNYA İsrail'de 4 ay sonra rekor vaka sayısı!
Batı Almanya’da 5,800 hane hâlâ elektriksiz
DÜNYA Batı Almanya’da 5,800 hane hâlâ elektriksiz
Hong Kong'un Ulusal Güvenlik Yasası'na göre yargılanan kişi, suçlu bulundu
DÜNYA Hong Kong'un ulusal güvenlik davasında karar
SON DAKİKA: Olimpiyatların açılışı sonrasında Tokyo'da son 6 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vakası görüldü
DÜNYA Tokyo'da son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayısı!
Haiti'de suikasta uğrayan Devlet Başkanı Moise'nin koruma amiri gözaltına alındı
DÜNYA Moise'nin koruma amiri gözaltına alındı
SON DAKİKA: Almanya'da bir fabrikada patlama!
DÜNYA Almanya'da bir fabrikada patlama!
Kıyamet günü uçağı... SON DAKİKA: Rusya duyurdu! Üretim başlıyor
DÜNYA Rusya duyurdu: Kıyamet günü uçağı üretiliyor!
İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Fransa ziyaretinde gündem maddesi casus yazılım olacak
DÜNYA İsrail Savunma Bakanı Gantz, Fransa’yı ziyaret edecek
Suudi Arabistan, Umre ziyaretleri için Covid-19 aşısı olma şartı getirdi
DÜNYA Umre ziyaretlerinde aşı şartı
SON DAKİKA: Hindistan'da kot pantolon giydiği için ailesi tarafından dövülen genç kız ölü bulundu
DÜNYA Kot pantolon giydiği için dövülen genç kız ölü ...