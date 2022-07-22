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Kadın dağcılar dünyanın en yüksek ikinci dağına tırmandı 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Karrar Haidri, Pakistanlı dağcı Baig ve İranlı dağcı Hesamifard'ın 8 bin 611 metre yükseklikteki K2'nin zirvesine bugün ulaştıklarını belirtti.

Pakistanlı Baig ve İranlı Hesamifard, kendi ülkelerinden dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmanan ilk kadın dağcılar oldu.

Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Haidri, K2’ye tırmanan ekibin arasında farklı ülkelerden de kadınların olduğunu belirterek, K2'ye tırmanan ikinci Pakistanlı kadın dağcının da Naila Kiyani olduğunu söyledi. Haidri, Samina Baig'in Kiyani'den birkaç dakika önce zirveye ulaştığını aktardı.

Öte yandan Haidri, ekip üyesi Afganistanlı dağcı Ali Ekber Sakki'nin tırmanış sırasında kalp krizi geçirerek dün öldüğünü ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, K2'ye tırmanan ilk Pakistanlı kadın Samina Baig'i tebrik etti.

K2 Dağı, tırmanış ve iniş açısından dünyanın en yüksek dağı Everest’e göre daha zorlu olarak kabul ediliyor.

Gilgit-Baltistan bölgesi, aralarında K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.

* Bu haberin görseli Samina Baig'in Instagram hesabından alınmıştır.