Pakistan'ın yerel haber kanalı GTV News'te muhabirlik yapan Azadar Hüseyin, yoğun yağışlar sonucu taşan İndus Nehri'nin bulunduğu bölgeye gitti. Burada boğazına kadar sel suyuna girerek haber yapan Hüseyin, kanalın görüntüleri yayınlamasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Kanalın yayınladığı görüntülerde, Hüseyin'in boğazına kadar suda olduğu ve tek eliyle suyun üstünde tuttuğu mikrona konuşmaya çalıştığı görüldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülere 'habercilik seviyesi budur!' ve 'işine bağlılık' gibi yorumlarda bulunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Hüseyin'in 'zam alması gerektiği' ve 'Pulitzer Ödülü'nü hak ettiğine' dair yorumlarda bulundu.