Palermo - Cremonese maçı öncesi rakamlar

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Palermo, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Cremonese takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. 1 puanlı Palermo 12. sırada bulunuyor, Cremonese 1 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Palermo, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cremonese, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 276 kodlu maçı oynayanlar; Palermo galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.10, Cremonese galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Palermo son haftadaki Salernitana müsabasında 0-2 kazandı.

Cremonese, Cesena karşılaşmaında 1-0 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ