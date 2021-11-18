"'Beyaz cennet'te görüldüğü gibi her yer bembeyaz. Pamukkale artık kültür turizmine çıkanların yaklaşık yüzde 90'ının ziyaret ettiği bir nokta haline geldi. Özellikle balon turu ve yamaç paraşütü sayesinde ciddi bir turizm çeşitliği oluyor.