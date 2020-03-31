Pamukkale Üniversitesi Hastanesi

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PAÜ Hastaneleri Merkez Laboratuvar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Kovid-19 tanı laboratuvarı yetkilendirmesine ilişkin resmi yazının geldiğini, ilk etapta günlük 300 olan test sayısını 1000'e çıkarabilecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.

PAÜ Hastaneleri olarak koronavirüs tanı laboratuvarı yetkilenme belgesine sahip olabilmek için gerekli koşulları fazlasıyla sağladıklarını ifade eden Çalışkan, "Laboratuvar bünyesinde iki adet real time PCR cihazı ve iki adet biyogüvenlik kabini, yeterli sayıda alanında uzman araştırma görevlisi ve teknisyen bulunuyor. İhtiyaç duyulması halinde diğer anabilim dallarında bulunan PCR cihazları da kullanılabilir." ifadelerini kullandı.