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        Haberler Gündem Pamukkale Üniversitesi personel alımı yapıyor! Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

        Pamukkale Üniversitesi personel alımı yapıyor! Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuru şartları

        Pamukkale Üniversitesi 154 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilan ile Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuru tarihi ve şartları ile alım yapılacak kadrolar açıklandı. İşte, "Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:31
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        Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 154 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım ilanında branş ve kadro dağılımı bilgisi ile başvuru şartları ve tarihlerine de yer verildi. İşte ilanın detayları...

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        PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

        Pamukkale Üniversitesi 154 sözleşmeli personel alımı başvuruları 21 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak.

        Başvurular Pamukkale Üniversitesi Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekâlet ile başvuru işlemi yapabilecekler.(Koruma ve güvenlik görevlisi ünvanına başvuran adaylar hariç).

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        Şahsen başvuruya gidilmeden önce “https://pbs.pusula.pau.edu.tr/basvuru/ onlinebasvuru.aspx” adresinden çevrimiçi (online) başvuru yapılacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacak.

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        PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

        1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

        3- 657 sayılı Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

        4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

        5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

        6- 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

        7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

        8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

        9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle

        kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

        10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi...” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir

        11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete” de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması (koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması”) yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

        PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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