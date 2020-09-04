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Pancar turşusu tarifi, nasıl yapılır?

Pancarın sağlığımız açısından yararları saymakla bitmez. Kış aylarının vazgeçilmezi pancar turşusu da hem lezzetiyle hem faydalarıyla çok önemli bir lezzettir. Peki pancar turşusu nasıl yapılır? Tarifi ve püf noktası nedir?

Pancar turşusu

Kış aylarında çok sevilerek yenilen turşulardan pancar turşusunu yapmak çok kolay. Pancarın sağlığımız açısından da faydaları saymakla bitmez. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle kalp sağlığından cilt bakımına kadar pek çok alanda bizlere fayda sağlıyor. Gelin hep birlikte bu faydalı pancarın turşunu hazırlayalım. Sofralarınızda baş köşeye koyacağınız bu turşuyu sevdikleriniz de severek yiyecekler.

Pancar Turşusu İçin Gereken Malzemeler:

1 kg kırmızı pancar

1 su bardağı sirke

1 yemek kaşığı kaya tuzu

6-7 diş sarımsak

Yeteri kadar su

Pancar Turşusu Yapılışı:

İlk önce pancarları yıkayıp kabuklarını imce halde soyun.

Üzerine çıkacak kadar su dökerek kaynatın.

Sert kalmışsa 10 dakika daha kaynatın.

Çatal batırarak pişip pişmediğini kontrol edin.

Kevgirle pancarları sudan alıp geniş bir kaba çıkartalım.

Biraz ılındıktan sonra küp küp doğrayalım.

Cam kavanozlara alın.

Sarımsakları ortadan ikiye bölerek aralarına yerleştirin.

Ilınan haşlama suyuna tuz ve sirkeyi katın.

Kavanozlara paylaştırın.

Kavanozların kapaklarını sıkı sıkı kapatın.

Serin bir ortamda 1-2 gün bekletin.

Turşunuz hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Pancarların sertliğine dikkat ederek haşlama süresini kendiniz ayarlayın.

Turşunuzu kurarken kaya tuzu kullanın.

İnce tuz kullanırsanız turşunuz çok daha erken erir.

Güneş almayan ve serin bir yerde bekletin.

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