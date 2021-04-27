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Pandemi döneminde epilepsi hastaları risk altında mı?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Demet İlhan Algın, "Epilepside Covid-19’a yakalanma ve şiddetli geçirme riskiniz eğer ek bir kronik hastalığınız, bağışıklık sisteminde bozukluk ve buna yönelik tedavi alma durumunuz varsa artar. Epilepsi dışında kronik hastalığınız yoksa yakalanma riskinizde bir artış olması beklenmemektedir" dedi

Pandemi döneminde epilepsi hastaları risk altında mı?
Pandemide epilepsi hastaları risk altında mı?
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İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Demet İlhan Algın, “Pandemi döneminde epilepsi hastaları risk altında mı?” sorusunu yanıtladı.

Doç. Dr. Demet İlhan Algın, Covid-19 pandemisi döneminde kronik bir hastalık olan epilepsi hastalarının da endişelerinin arttığını anlattı.

Covid-19’un akciğer ve kalp tutulumu dışında merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi ve multisistemik tutuluma neden olduğunun da artık çok iyi bilindiğini söyleyen Algın, "Epilepside Covid-19’a yakalanma ve şiddetli geçirme riskiniz eğer ek bir kronik hastalığınız, bağışıklık sisteminde bozukluk ve buna yönelik tedavi alma durumunuz varsa artar. Epilepsi dışında kronik hastalığınız yoksa yakalanma riskinizde bir artış olması beklenmemektedir. Covid-19 hastalığının mevcut epilepsi nöbetlerini tetiklediği veya kötüleştirdiği konusunda ilk zamanlarda elimizde yeteri kadar veri yoktu. Fakat Covid-19 geçiren epilepsi hasta sayımız artıkça gördük ki Covid-19 enfeksiyonu epilepsi nöbetlerini ve epilepsi nöbetlerinin şiddetini artırabiliyor. Ayrıca daha önce epilepsi hastalığı olmayan fakat Covid-19 geçiren hastalarda epilepsi nöbetleri olabiliyor. Pandemi döneminde Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı’nda epilepsi ile takipte olan hastalardaki gözlemlerimiz nöbet sıklığı ve nöbet şiddetinde bir artış olabilir fakat bu yüksek oranlarda değildir. Bu dönemde epilepsi hastalarının koronavirüs için verilen ilaçları takip eden hekimlerinin kontrolünde ilaç etkileşimine girmeyecek ilaçları alması önemlidir" diye anlattı.

"ILAE VE DSÖ AŞI İLE KORUNMAYI ÖNERMEKTEDİR"

Doç. Dr. Demet İlhan Algın, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Türkiye’de ilk Covid-19 aşısı 13 Ocak 2021 tarihinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Sonrasında risk gruplarına göre aşılama sayısı giderek artmaktadır. Türkiye’de şu anda hastaların tercihine göre Sinovac ve BioNTech aşısı yapılmaktadır.

Epilepsi hastalarının aşılamadan sonra daha yüksek yan etki riski altında olduğuna dair kanıt yoktur. Herhangi bir aşıda olduğu gibi, bazı kişilerde kısa vadede nöbet eşiğini düşürebilecek bir ateş gelişebilir ve nadiren ani bir nöbete neden olabilir. Bu aşının epilepsinin kötüleşmesine veya beyin hasarına yol açtığına dair hiçbir kanıt yoktur. Aşı olduktan sonra ateş yaygın bir yan etkidir. Ateşin Covid-19 aşısı yapıldıktan sonra bir yan etki olduğu bildirildi, çünkü bağışıklık sistemi vücutta bağışıklık oluşturmak için tepki veriyor.

Epilepsili bazı kişilerde ateşin tetiklediği nöbetler vardır. Bununla birlikte, Covid-19 riskleri ve Covid-19 aşılarının güvenliği hakkındaki mevcut veriler hala aşılamayı desteklemektedir. Parasetamol gibi ateş düşürücü ilaçların aşı sonrası alınması riski azaltabilir. Alerjisi olan, özellikle aşı içindeki herhangi bir alerjen maddeye karşı duyarlılığı olan, immun sistemi baskılayan ilaç kullanan epilepsi hastaları aşı olmadan önce bu durumu mutlaka doktora bildirmelidir. Uluslararası Epilepsi ile Savaş Derneği (ILAE) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) özel bir engel olmaması durumunda aşı ile korunmayı önermektedir. Takip eden doktorunuzun görüşünü almanız önerilmektedir.”

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