Pandemiden etkilenen sektörlerde çalışanlar büyük mağduriyet yaşadı. Yaklaşık 3.8 milyon kişi aylarca kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alırken, ücretsiz izne çıkartılan 3.1 milyon kişi de aylarca nakdi ücret desteği ile geçinmek zorunda kaldı. Pandemi, sigortalı çalışmanın faydasını bir kez daha kanıtladı. Kısa çalışma ödeneğinden, daha çok düzenli bir şekilde sigortalı çalışanlar yararlanabildi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, pandeminin ortaya çıktığı 2020 mart ayında Türkiye’de toplam istihdam edilen kişi sayısı 26.4 milyon seviyesinde bulunuyordu. Toplam istihdam temmuz ayında geçen yılın mart ve temmuz ayına göre 2.4 milyon kişi artarak 28.7 milyon kişiye ulaştı. TÜİK’in açıkladığı sayılar kayıtlı veriler ve anket sonuçlarına dayanıyor.
TÜİK’in istihdam verilerindeki bu tablo Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine de yansıdı. Geçen yılın mart ayında 20.2 milyon olan SGK kayıtlarındaki zorunlu sigortalı kişi sayısı geçen yıl ekim ayından itibaren artmaya başladı. Bu yılın temmuz ayı itibarıyla geçen yılın mart ayına göre 1.9 milyon kişi, geçen yılın temmuz ayına göre de 1.7 milyon kişi arttı.
4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı ise temmuz ayı itibarıyla geçen yılın mart ayına göre 1.7 milyon kişi artarak 14.3 milyondan 16 milyon kişiye yükseldi.
|TÜİK ve SGK'ya göre istihdam verilerindeki gelişme
|(Bin kişi)
|TÜİK (Toplam istihdam)
|SGK (Toplam zorunlu sigortalı
|SGK (4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı
|2020 Mart - 2021 Temmuz arası artış
|2.367
|1.907
|1.676
|2020 Temmuz - 2021 Temmuz arası artış
|2.351
|1.740
|1.583
HER 10 KİŞİDEN 8’İ SİGORTALI İŞE GİRDİ
TÜİK’in verilerine göre, kayıt dışı istihdam oranı geçen yılın mart ayında yüzde 28.5 iken bu yıl temmuz ayında yüzde 29.7’ye yükseldi. Bu oran tarım sektörünü de kapsıyor.
Tarım hariç kayıtdışı istihdam oranı geçen yıl mart ayında yüzde 19.0, temmuz ayında yüzde 21.9 iken bu yılın temmuz ayında yüzde 17.4’e geriledi. Tarım hariç kayıt dışı istihdam oranındaki bu gelişmeyi SGK’nın kayıtlarında yer alan zorunlu sigortalı sayıları da teyit etti.
TÜİK’in verilerine göre pandemi döneminde çalışmaya başlayan 2.4 milyon kişiden 1.9 milyonunun SGK kayıtlarında sigortalı çalışanlar arasına katıldığını görüyoruz. Başka bir ifadeyle pandemi döneminde çalışmaya başlayan her 10 kişiden 8’i sigortalı olarak istihdam edildi.
|TÜİK'e göre kayıtdışı istihdamda ne oldu?
|(Yüzde)
|Toplam kayıt dışı
|Tarım hariç kayıtdışı
|2020 Mart
|28,5
|19,0
|2020 Temmuz
|25,2
|21,9
|2021 Mart
|28,9
|17,8
|2021 Temmuz
|29,7
|17,4
İSTİHDAMDA 22 MİLYON BARAJI PANDEMİDE AŞILDI
SGK kayıtlarında yer alan sosyal güvenlik kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayıları 2017 yılının ortalarından 2020 yılı sonbaharına kadar 20 milyonlarda seyretti. Üç yıl boyunca 21 milyon sayısına ulaşılamadı. Zorunlu sigortalı sayısı pandemi döneminde önce 21 milyon, sonra da 22 milyon barajını aştı.
“Zorunlu sigortalı” sayılarının içinde çırak ve stajyerler, topluluk sigortası yaptıranlar, ek 5, ek 6 gibi sigorta primini kendileri ödeyenler ve isteğe bağlı sigortalılar yer almıyor. Fiilen çalıştığı için yasa gereği zorunlu sigortalı gösterilenlerden oluştuğundan gerçek çalışan sayılarını gösteriyor.
İSTİHDAMDAKİ ARTIŞI HANGİ SEKTÖRLER SIRTLADI?
4/a (SSK) kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayısı temmuz ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 584 bin kişi artarak 14.4 milyondan 16 milyon kişiye yükseldi. Yedi sektör hariç diğer tüm sektörlerde istihdam artışı olduğu gözleniyor.
Son bir yılda istihdamda en yüksek artış 216.4 bin kişi ile insan sağlığı hizmetlerinde görülürken, bu sektörü 186.7 bin kişiyle bina inşaatı, 179.5 milyon kişiyle konaklama, 109.8 milyonla perakende ticaret, 69.9 milyon kişiyle de giyim eşyaları imalatı izledi.
Buna karşılık, binalarla ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetlerinde çalışan sayısı son bir yılda 181.6 milyon kişi azaldı. İstihdamdaki azalmada bu sektörü 46 bin kişiyle güvenlik ve soruşturma faaliyetleri, 23 bin kişiyle bilgi hizmet faaliyetleri izledi.
|FAALİYET ALANLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
|2020 Temmuz
|2021 Temmuz
|Değişim (Yüzde)
|Değişim (Kişi sayısı)
|Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili
Hizmet Faal.
|115.604
|138.537
|19,84
|22.933
|Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi
|32.608
|37.459
|14,88
|4.851
|Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği
|9.130
|10.153
|11,20
|1.023
|Kömür Ve Linyit Çıkartılması
|35.410
|37.338
|5,44
|1.928
|Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı
|2.045
|2.218
|8,46
|173
|Metal Cevherleri Madenciliği
|29.321
|33.883
|15,56
|4.562
|Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı
|60.572
|69.231
|14,30
|8.659
|Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri
|9.519
|11.599
|21,85
|2.080
|Gıda Ürünlerinin İmalatı
|478.335
|520.699
|8,86
|42.364
|İçeceklerin İmalatı
|16.888
|18.540
|9,78
|1.652
|Tütün Ürünleri İmalatı
|6.139
|6.373
|3,81
|234
|Tekstil Ürünlerinin İmalatı
|431.642
|485.486
|12,47
|53.844
|Giyim Eşyalarının İmalatı
|586.376
|656.288
|11,92
|69.912
|Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı
|64.620
|70.728
|9,45
|6.108
|Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman Ve Benzeri Malzemelerden Örülerek Yapılan Eşyaların İmalatı
|61.724
|71.699
|16,16
|9.975
|Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı
|62.734
|71.527
|14,02
|8.793
|Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması
|47.159
|50.627
|7,35
|3.468
|Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
|9.008
|9.941
|10,36
|933
|Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı
|93.192
|106.491
|14,27
|13.299
|Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı
|29.851
|33.552
|12,40
|3.701
|Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı
|216.972
|247.620
|14,13
|30.648
|Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı
|206.024
|236.041
|14,57
|30.017
|Ana Metal Sanayii
|166.139
|186.625
|12,33
|20.486
|Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç)
|369.324
|422.713
|14,46
|53.389
|Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı
|39.525
|53.202
|34,60
|13.677
|Elektrikli Teçhizat İmalatı
|153.840
|184.709
|20,07
|30.869
|Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı
|167.462
|202.744
|21,07
|35.282
|Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı
|205.711
|232.703
|13,12
|26.992
|Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı
|69.751
|77.360
|10,91
|7.609
|Mobilya İmalatı
|159.044
|189.181
|18,95
|30.137
|Diğer İmalatlar
|68.689
|78.695
|14,57
|10.006
|Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı
|140.771
|156.628
|11,26
|15.857
|Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı
|111.758
|112.394
|0,57
|636
|Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması
|13.283
|10.646
|19,85
|-2.637
|Kanalizasyon
|17.051
|21.649
|26,97
|4.598
|Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri; Maddelerin Geri Kazanımı
|81.977
|85.980
|4,88
|4.003
|İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri
|2.905
|6.195
|113,25
|3.290
|Bina İnşaatı
|807.737
|994.448
|23,12
|186.711
|Bina Dışı Yapıların İnşaatı
|303.714
|324.265
|6,77
|20.551
|Özel İnşaat Faaliyetleri
|265.029
|293.291
|10,66
|28.262
|Motorlu Kara Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı
|224.485
|245.526
|9,37
|21.041
|Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç)
|732.285
|780.971
|6,65
|48.686
|Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç)
|1.347.268
|1.457.112
|8,15
|109.844
|Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı
|554.406
|602.450
|8,67
|48.044
|Su Yolu Taşımacılığı
|16.167
|20.571
|27,24
|4.404
|Hava Yolu Taşımacılığı
|29.057
|28.966
|0,31
|-91
|Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler
|270.048
|295.069
|9,27
|25.021
|Posta Ve Kurye Faaliyetleri
|57.915
|73.967
|27,72
|16.052
|Konaklama
|259.124
|438.574
|69,25
|179.450
|Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri
|640.935
|718.586
|12,12
|77.651
|Yayımcılık Faaliyetleri
|22.656
|25.058
|10,60
|2.402
|Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Programları Yapımcılığı, Ses Kaydı Ve Müzik Yayımlama Faaliyetleri
|20.663
|19.184
|7,16
|-1.479
|Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri
|9.513
|11.672
|22,70
|2.159
|Telekomünikasyon
|24.299
|30.778
|26,66
|6.479
|Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal.
|104.710
|125.969
|20,30
|21.259
|Bilgi Hizmet Faaliyetleri
|43.351
|20.347
|53,06
|-23.004
|Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç)
|85.779
|86.906
|1,31
|1.127
|Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç)
|22.827
|24.660
|8,03
|1.833
|Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler
|50.801
|56.336
|10,90
|5.535
|Gayrimenkul Faaliyetleri
|148.864
|166.774
|12,03
|17.910
|Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri
|155.619
|176.308
|13,29
|20.689
|İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri
|203.062
|224.170
|10,39
|21.108
|Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal.
|147.104
|174.731
|18,78
|27.627
|Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri
|14.469
|16.187
|11,87
|1.718
|Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması
|53.551
|60.233
|12,48
|6.682
|Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler
|43.395
|53.165
|22,51
|9.770
|Veterinerlik Hizmetleri
|9.345
|10.603
|13,46
|1.258
|Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri
|26.393
|24.284
|7,99
|-2.109
|İstihdam Faaliyetleri
|66.193
|84.406
|27,51
|18.213
|Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri Ve İlgili Faal.
|47.118
|58.596
|24,36
|11.478
|Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri
|286.718
|240.764
|16,03
|-45.954
|Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri
|615.451
|433.897
|29,50
|-181.554
|Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri
|433.052
|463.693
|7,08
|30.641
|Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik
|243.123
|274.543
|12,92
|31.420
|Eğitim
|590.777
|589.518
|0,21
|-1.259
|İnsan Sağlığı Hizmetleri
|620.295
|836.713
|34,89
|216.418
|Yatılı Bakım Faaliyetleri
|36.293
|48.318
|33,13
|12.025
|Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler
|60.759
|65.426
|7,68
|4.667
|Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri
|12.552
|13.687
|9,04
|1.135
|Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler
|3.722
|4.981
|33,83
|1.259
|Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri
|5.460
|5.551
|1,67
|91
|Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri
|52.110
|54.303
|4,21
|2.193
|Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri
|57.492
|63.793
|10,96
|6.301
|Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı
|55.371
|56.377
|1,82
|1.006
|Diğer Hizmet Faaliyetleri
|110.288
|119.537
|8,39
|9.249
|Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri
|8.315
|7.735
|6,98
|-580
|Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Üretilen Ayrım Yapılmamış Mal Ve Hizmetler
|623
|453
|27,29
|-170
|Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri
|4.595
|4.823
|4,96
|228
|Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar
|54.152
|59.795
|10,42
|5.643
|14.431.133
|16.015.524
|10,98
|1.584.391
YORUMLAR