Pandemiden etkilenen sektörlerde çalışanlar büyük mağduriyet yaşadı. Yaklaşık 3.8 milyon kişi aylarca kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alırken, ücretsiz izne çıkartılan 3.1 milyon kişi de aylarca nakdi ücret desteği ile geçinmek zorunda kaldı. Pandemi, sigortalı çalışmanın faydasını bir kez daha kanıtladı. Kısa çalışma ödeneğinden, daha çok düzenli bir şekilde sigortalı çalışanlar yararlanabildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, pandeminin ortaya çıktığı 2020 mart ayında Türkiye’de toplam istihdam edilen kişi sayısı 26.4 milyon seviyesinde bulunuyordu. Toplam istihdam temmuz ayında geçen yılın mart ve temmuz ayına göre 2.4 milyon kişi artarak 28.7 milyon kişiye ulaştı. TÜİK’in açıkladığı sayılar kayıtlı veriler ve anket sonuçlarına dayanıyor.

TÜİK’in istihdam verilerindeki bu tablo Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine de yansıdı. Geçen yılın mart ayında 20.2 milyon olan SGK kayıtlarındaki zorunlu sigortalı kişi sayısı geçen yıl ekim ayından itibaren artmaya başladı. Bu yılın temmuz ayı itibarıyla geçen yılın mart ayına göre 1.9 milyon kişi, geçen yılın temmuz ayına göre de 1.7 milyon kişi arttı.

4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı ise temmuz ayı itibarıyla geçen yılın mart ayına göre 1.7 milyon kişi artarak 14.3 milyondan 16 milyon kişiye yükseldi.

TÜİK ve SGK'ya göre istihdam verilerindeki gelişme (Bin kişi) TÜİK (Toplam istihdam) SGK (Toplam zorunlu sigortalı SGK (4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı 2020 Mart - 2021 Temmuz arası artış 2.367 1.907 1.676 2020 Temmuz - 2021 Temmuz arası artış 2.351 1.740 1.583

HER 10 KİŞİDEN 8’İ SİGORTALI İŞE GİRDİ

TÜİK’in verilerine göre, kayıt dışı istihdam oranı geçen yılın mart ayında yüzde 28.5 iken bu yıl temmuz ayında yüzde 29.7’ye yükseldi. Bu oran tarım sektörünü de kapsıyor.

Tarım hariç kayıtdışı istihdam oranı geçen yıl mart ayında yüzde 19.0, temmuz ayında yüzde 21.9 iken bu yılın temmuz ayında yüzde 17.4’e geriledi. Tarım hariç kayıt dışı istihdam oranındaki bu gelişmeyi SGK’nın kayıtlarında yer alan zorunlu sigortalı sayıları da teyit etti.

TÜİK’in verilerine göre pandemi döneminde çalışmaya başlayan 2.4 milyon kişiden 1.9 milyonunun SGK kayıtlarında sigortalı çalışanlar arasına katıldığını görüyoruz. Başka bir ifadeyle pandemi döneminde çalışmaya başlayan her 10 kişiden 8’i sigortalı olarak istihdam edildi.

TÜİK'e göre kayıtdışı istihdamda ne oldu? (Yüzde) Toplam kayıt dışı Tarım hariç kayıtdışı 2020 Mart 28,5 19,0 2020 Temmuz 25,2 21,9 2021 Mart 28,9 17,8 2021 Temmuz 29,7 17,4

İSTİHDAMDA 22 MİLYON BARAJI PANDEMİDE AŞILDI

SGK kayıtlarında yer alan sosyal güvenlik kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayıları 2017 yılının ortalarından 2020 yılı sonbaharına kadar 20 milyonlarda seyretti. Üç yıl boyunca 21 milyon sayısına ulaşılamadı. Zorunlu sigortalı sayısı pandemi döneminde önce 21 milyon, sonra da 22 milyon barajını aştı.

“Zorunlu sigortalı” sayılarının içinde çırak ve stajyerler, topluluk sigortası yaptıranlar, ek 5, ek 6 gibi sigorta primini kendileri ödeyenler ve isteğe bağlı sigortalılar yer almıyor. Fiilen çalıştığı için yasa gereği zorunlu sigortalı gösterilenlerden oluştuğundan gerçek çalışan sayılarını gösteriyor.

İSTİHDAMDAKİ ARTIŞI HANGİ SEKTÖRLER SIRTLADI?

4/a (SSK) kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayısı temmuz ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 584 bin kişi artarak 14.4 milyondan 16 milyon kişiye yükseldi. Yedi sektör hariç diğer tüm sektörlerde istihdam artışı olduğu gözleniyor.

Son bir yılda istihdamda en yüksek artış 216.4 bin kişi ile insan sağlığı hizmetlerinde görülürken, bu sektörü 186.7 bin kişiyle bina inşaatı, 179.5 milyon kişiyle konaklama, 109.8 milyonla perakende ticaret, 69.9 milyon kişiyle de giyim eşyaları imalatı izledi.

Buna karşılık, binalarla ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetlerinde çalışan sayısı son bir yılda 181.6 milyon kişi azaldı. İstihdamdaki azalmada bu sektörü 46 bin kişiyle güvenlik ve soruşturma faaliyetleri, 23 bin kişiyle bilgi hizmet faaliyetleri izledi.