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        Haberler Dünya Papa'dan İsrail-Filistin sorunu için "iki devletli çözüm" çağrısı

        Papa'dan İsrail-Filistin sorunu için "iki devletli çözüm" çağrısı

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail-Filistin sorunu için "iki halk, iki devletli çözüm"ü işaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 01:16 Güncelleme: 02.11.2023 - 01:16
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        Papa'dan "iki devletli çözüm" çağrısı
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        Papa, İtalyan devlet kanalı Rai1'e verdiği röportajda, gündemde öne çıkan konulara dair soruları cevaplandırdı.

        Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ölçekte tırmanmasından çekindiğine dikkati çeken Papa, "Bu savaş, İsrail, Filistin, kutsal topraklar, Kudüs olduğu için bizi etkiliyor, belki Ukrayna da öyle çünkü bize yakın. Ama bizi etkilemeyen başka pek çok savaş var, Kivu, Yemen, Myanmar ile Arakanlılar ki onlar şehitler. Dünya savaşta ama arkasında silah sanayi var." dedi.

        Her savaşın bir yenilgi olduğunu ve savaşlara alışmamaları gerektiğini vurgulayan Papa, "Savaşla hiçbir şey çözülmez. Her şey barışla ve diyalogla kazanılır. Birlikte yaşaması gereken iki halk var. Bu bilge çözümle, iki halk, iki devlet. Oslo Anlaşması, sınırları belli iki devlet ve özel statüye sahip Kudüs." ifadelerini kullandı.

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        Katoliklerin ruhani lideri, Ukrayna'da da barış ihtiyaç olduğunu belirterek taraflara, "Durun. Bir süre durun ve barış anlaşması yapmayı arayın. Bunun gerçek çözümü anlaşmalardır. Her ikisi için de." çağrısı yaptı.

        Papa, hem Kiev'e hem Moskova'ya gitmek istediğini de hatırlattı.

        Papa Franciscus, papalık döneminin en zor anının sorulması üzerine, "Suriye savaşına karşı çıkmak zorunda kaldığım zamandı." yanıtını verdi.

        Katolik Kilisesi’nin başını ağrıtan pedofili ve istismar konuları için de Papa, "Çok şey yapıldı ama halen yapılacak çok şey var." dedi.

        Kilisede tartışılan konulardan olan kadınların rolüne ilişkin de Papa, kadınların daha fazla rol alacağını ama dini törenlerdeki rollerine dair teolojik bir sorun olduğunu ifade etti.

        Futbola merakıyla bilinen ve aslen Arjantinli olan Papa Franciscus, röportajda vatandaşlarından Diego Armando Maradona mı yoksa Lionel Messi'yi mi tercih edeceği sorusu üzerine, "Ben üçüncü bir isim söyleyeyim: Pele." yanıtını verdi.

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