Papa Franciscus'un kabri ziyaretçi akınına uğradı
88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dün Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda çok sayıda dünya lideri ve 250 bin kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlenmişti. Papa'nın kabri bugün halkın ziyaretine açıldı, ziyaretçiler Papa'nın kabrine akın etti
Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 21 Nisan'da yaşamını yitiren Katolik Kilisesi'nin 266. lideri 88 yaşındaki Papa Franciscus dün Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikasına defnedildi.
Azize Büyük Meryem Bazilikası'ndaki defin işleminin ardından, Papa Francis'in kabri bugün halkın ziyaretine açıldı.
Vatikan'da dün düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce kişi ve 50'yi aşkın dünya lideri katıldı. Katolik Kilisesi'ne mensup 200'den fazla kardinal ve 700'den fazla piskopos ile rahibin hazır bulunduğu Papa'nın cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetti.
"Halkın arasında bir Papa oldu"
Kardinal Re, törende yaptığı konuşmada, Papa Franciscus için "Halkın arasında bir papa oldu." dedi.
Papa Franciscus'un duvarlar değil köprüler kurmaktan yana olduğunu belirten Kardinal Re, "Papa, her zaman barış çağrısı yaptı ve savaşlara diplomatik çözüm bulunmasını istedi ve sık sık savaşların bir yenilgi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
100 yıldan fazla bir süre sonra Vatikan dışına defnedilen ilk papa oldu
Papa Franciscus'un naaşı, vasiyeti üzerine Vatikan'da değil Roma'daki 4 büyük Papalık Bazilikası'ndan biri olan Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) defnedildi.
Aziz Petrus Meydanı'ndaki ayinin ardından Papa'nın cenazesi, "papamobile" adı verilen, papaların genelde halkı selamlamak için kullandığı araca yerleştirildi ve buradan yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na taşındı.
Defin işlemi basına kapalı gerçekleştirilen Papa Franciscus, bu bazilikaya defnedilen 8. Papa oldu.