FAST limiti arttı mı, ne kadar oldu? FAST işlemi nedir?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2021 yılında devreye alınan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi limitlerinde yeni bir döneme girildi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 20 bin TL olan FAST işlem limitinin ne kadar olduğu, yükseltilip, yükseltilmediği soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte FAST limitine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST’ta ödemeler bilindiği gibi bankalar arası 7/24 ve anında karşı hesaba geçmektedir. Bu kapsamda Merkez Bankası aldığı kararla FAST Sisteminde yeni bir döneme girildiği duyurdu. Alınan bu karar, "FAST limiti arttı mı, ne kadar oldu? FAST işlemi nedir, nasıl yapılır?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte FAST limiti ne kadar oldu sorusunun yanıtı...
FAST NEDİR?
FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST’ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.
FAST ÖDEMELERİ HANGİ SAATLER ARASINDA YAPILIR
FAST 7/24 kesintisiz çalışır.
FAST LİMİTİ ARTTI MI, NE KADAR OLDU?
TCMB, 8 Ocak 2021’de devreye alınan yeni para transfer sistemine gösterilen yoğun ilgi üzerine işlem limitlerinde artırıma gitti. 2023 yılında 20 bin TL olan FAST işlem limiti 21 Aralık 2023 tarihinden itibaren 50 bin TL’ye yükseltildi.
FAST ÜCRETLİ Mİ?
FAST ödemeleri için tahsil edilecek ücretler için finansal kuruluşlarınız ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Diğer taraftan ücretlerin üst limitleri Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ düzenlemeleriyle belirlenmiştir.