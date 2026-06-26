Paraguay: 0 - Avustralya: 0 | MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nun üçüncü ve son haftasında Paraguay ile Avustralya karşı karşıya geldi.

San Francisco Levi's Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmadı ve Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla Avustralya puanını 4’e yükseltti ve D Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Tony Popovic'in ekibi son 32 turunda G Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.

Paraguay da 4 puana ulaşmasına rağmen averajla üçüncü sırada kaldı. Güney Amerika temsilcisinin en iyi üçüncüler arasına girme ihtimali diğer gruplardaki sonuçlara bağlı olacak.

AVUSTRALYA 3. KEZ GRUPTAN ÇIKTI

Avustralya tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda gruptan çıkma başarısı gösterdi.

Avustralya daha önceki 6 katılımında 2 kez grubunda çıkarak son 16 turuna yükselmişti.