Parana - Botafogo düellosu

Parana ve Botafogo, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 13 puanlı Parana 20. sırada bulunuyor, Botafogo 21 puana sahip ve 11. sırada. Parana, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Botafogo, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 652 kodlu maçı oynayanlar; Parana galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.60, Botafogo galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Parana önceki hafta Atletico Goianiense mücadelesinde 1-2 yenildi.

Botafogo, Macae karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Parana, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Parana, kendi sahasında 6 gol attı, 9 gol yedi.

Botafogo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Botafogo, 8 gol atarken 17 gol yedi.

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