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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024 madalya sıralamasında Çin lider - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024 madalya sıralamasında Çin lider

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda 21 altın, 18 gümüş ve 14 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında bir günlük aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:21
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        Olimpiyatlarda Çin zirvede!
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        Paris'te gerçekleştirilen oyunların onuncu gününde 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Çin, ABD'yi geçerek zirveye kuruldu.

        Günü 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan ABD, toplamda 78 madalya elde ederken, Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı.

        Kano slalomda zirveye çıkarak 13. altın madalyasını kazanan Avustralya, 12 altın madalyalı Fransa'yı geçerek üçüncü basamağa çıktı.

        12 altın 16 gümüş ve 18 bronzla 46 madalya kazanan ev sahibi Fransa ise dördüncü sırada.

        ​​​​​​​TÜRKİYE 52.SIRADA

        Oyunlarda on gün sonunda 73 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova'yla birlikte 52. sırada bulunuyor.

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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

        Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
        Çin 21 18 14 53
        ABD 20 30 28 78
        Avustralya 13 11 8 32
        Fransa 12 16 18 46
        Büyük Britanya 12 13 17 42
        Güney Kore 11 8 7 26
        Japonya 10 5 11 26
        İtalya 9 10 7 26
        Hollanda 7 6 4 17
        Almanya 7 5 4 16
        Kanada 5 4 8 17
        Yeni Zelanda 3 5 1 9
        Macaristan 3 3 2 8
        İsveç 3 3 2 8
        Romanya 3 3 1 7
        İrlanda 3 3 6
        Brezilya 2 4 5 11
        Ukrayna 2 2 3 7
        Hırvatistan 2 1 2 5
        Belçika 2 3 5
        Hong Kong 2 2 4
        Azerbaycan 2 2
        Filipinler 2 2
        Sırbistan 2 2
        İsrail 1 4 1 6
        İspanya 1 3 5 9
        Gürcistan 1 2 1 4
        İsviçre 1 1 4 6
        Kazakistan 1 1 2 4
        Güney Afrika 1 1 2 4
        Danimarka 1 1 2
        Tayvan 1 3 4
        Özbekistan 1 2 3
        Çekya 1 1 2
        Guatemala 1 1 2
        Kenya 1 1 2
        Cezayir 1 1
        Arjantin 1 1
        Şili 1 1
        Dominika 1 1
        Ekvador 1 1
        Saint Lucia 1 1
        Norveç 1 1
        Slovenya 1 1
        Uganda 1 1
        Jamaika 2 1 3
        Meksika 2 1 3
        Kuzey Kore 2 1 3
        Etiyopya 2 2
        Yunanistan 1 5 6
        Polonya 1 3 4
        Kosova 1 1 2
        Türkiye 1 1 2
        Ermenistan 1 1
        Kolombiya 1 1
        Fiji 1 1
        Moğolistan 1 1
        Tayland 1 1
        Tunus 1 1
        Hindistan 3 3
        Tacikistan 3 3
        Dominik Cumhuriyeti 2 2
        Litvanya 2 2
        Malezya 2 2
        Moldova 2 2
        Avusturya 1 1
        Yeşil Burun Adaları 1 1
        Küba 1 1
        Mısır 1 1
        Grenada 1 1
        Endonezya 1 1
        Portekiz 1 1
        Slovakya 1 1
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