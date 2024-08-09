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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024 maraton yüzmede milli sporcu Kuzey Tunçelli 23. oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024 maraton yüzmede milli sporcu Kuzey Tunçelli 23. oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları maraton yüzme erkekler 10 kilometrede milli sporcularımızdan Kuzey Tunçelli 23. olurken, Emir Batur Albayrak ise yarışı tamamlayamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:51
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        Kuzey Tunçelli maraton yüzmede 23. oldu
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki Pont Alexandre 3 Köprüsü'nde maraton yüzme erkekler 10 kilometre yarışı yapıldı.

        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 2.02.58.1'lik derecesiyle 23'üncü olurken, Emir Batur Albayrak ise yarışı bitiremedi.

        Bu disiplinde Macar Kristof Rasovszky, 1.50.52.7'lik derecesiyle altın, Alman Oliver Klemet, 1.50.54.8'le gümüş, Macar David Betlehem ise 1.51.09.0'la bronz madalya elde etti.

        Bronz madalya kazanan Betlehem, milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu vererek madalya sevincini yaşadı.

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