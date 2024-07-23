Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na giden sporcular uğurlandı!

Paris'te mücadele edecek milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da olimpiyatlara katılan sporcuların başarılı olacağına inandığını belirterek, "Yaklaşık 3 yıldır bugünü bekliyorduk. Tokyo Olimpiyatları'na giderken küçüktük ve bizi nelerin beklediğini bilmiyorduk. Şu anda daha tecrübeli ama daha heyecanlı ve istekliyiz. Her branşta daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tüm branşlarda madalya kazabilecek sporculara sahibiz." ifadelerini kullandı.