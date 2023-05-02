Paris Hilton'a MET Gala tepkisi!

Öte yandan, Değişim New York Toplulukları isimli organizasyon, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 iklim aktivisti, MET Gala'ya giden ünlüler yolu olan Madison Caddesini kapattıkları için gözaltına alındı. Bilet bedeli 50 bin ABD doları olan MET Gala, sıradan insanların iki yakasını bir araya getirmek için mücadele ettiği ve gezegenin yandığı bir zamanda büyük bir savurganlık gösterisi" sözlerine yer verdi.