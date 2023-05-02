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Çevreci grup, MET Gala'ya giden Paris Hilton'un aracının önünü kesti

New York'ta her yıl gerçekleştirilen MET Gala etkinliğine giden Paris Hilton'un aracının önü, çevreci bir grup tarafından kesildi. Eylemciler, bilet bedeli 50 bin ABD doları olan MET Gala'ya tepki gösterdi

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AA

  • ABD'nin New York kentinde çevreci bir grup Amerikalı ünlü model Paris Hilton'un aracını durdurarak, yolu kapatma eylemi gerçekleştirdi. 
  • Paris Hilton'a MET Gala tepkisi!

    Manhattan'da, ünlülerin katıldığı Met Gala'ya giden Hilton'un aracını durduran eylemciler, "zenginlere vergi", "iklimi katletmeyi durdur" şeklinde sloganlar atarak, lüks içinde yaşayanlardan alınan vergilerin artırılması talebinde bulundu.
  • Paris Hilton'a MET Gala tepkisi!

    Eylemcilerin pankartlarında, "Yüzde 1'lik kesim iklimi katlediyor ve bunun bedelini ödemek zorunda" ifadesi yer aldı.
  • Paris Hilton'a MET Gala tepkisi!

    Yolun karşısına geçemeyen Hilton'un aracı, geri geri giderek yolunu değiştirmek zorunda kalırken, yol kapatma eylemini gerçekleştiren protestocular, polis tarafından gözaltına alındı.

     
  • Paris Hilton'a MET Gala tepkisi!

    Öte yandan, Değişim New York Toplulukları isimli organizasyon, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 iklim aktivisti, MET Gala'ya giden ünlüler yolu olan Madison Caddesini kapattıkları için gözaltına alındı. Bilet bedeli 50 bin ABD doları olan MET Gala, sıradan insanların iki yakasını bir araya getirmek için mücadele ettiği ve gezegenin yandığı bir zamanda büyük bir savurganlık gösterisi" sözlerine yer verdi.
  • Paris Hilton'a MET Gala tepkisi!

    Resmi olarak Costume Institute Gala veya Costume Institute Benefit olarak adlandırılan MET Gala veya Met Ball, New York City'deki Metropolitan Museum of Art'ın Kostüm Enstitüsü yararına düzenleniyor. New York'ta her yıl gerçekleştirilen MET Gala etkinliğine, sanat ve iş dünyasından ünlü isimler katılarak bağışta bulunuyor.

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