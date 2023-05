Paris Hilton'a MET Gala tepkisi!

Resmi olarak Costume Institute Gala veya Costume Institute Benefit olarak adlandırılan MET Gala veya Met Ball, New York City'deki Metropolitan Museum of Art'ın Kostüm Enstitüsü yararına düzenleniyor. New York'ta her yıl gerçekleştirilen MET Gala etkinliğine, sanat ve iş dünyasından ünlü isimler katılarak bağışta bulunuyor.