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        Haberler Dünya Paris Olimpiyatları'nda sıcaklık tehlikesi! | Dış Haberler

        Paris Olimpiyatları'nda sıcaklık tehlikesi!

        Dünyanın dört bir yanından farklı branşlardan sporcuların yarışacağı 2024 Paris Olimpiyatları'na sayılı günler kaldı. Ancak uzmanlar her geçen gün etkisini daha da hissettiğimiz iklim değişikliğinin bu sene Paris Olimpiyatları'nda ciddi şekilde hissedileceğini söylüyor. "Ateş Halkaları: 2024 Paris Olimpiyatları'nda Sıcaklık Riskleri" isimli yeni rapora göre, Paris Olimpiyatları en sıcak olimpiyat olma rekorunu kırabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:15
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        Paris Olimpiyatları'nda sıcaklık tehlikesi!
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        26 Temmuz'da başlayacak 2024 Paris Olimpiyatları, en sıcak olimpiyat olma rekorunu kırabilir; uzmanlar sıcaklık tahminlere bakarak sporcuların bayılabileceği ve sağlık sorunları yaşayabileceği uyarısında bulunuyor.

        Guardian'da yer alan habere göre, "Ateş Halkaları: 2024 Paris Olimpiyatları'nda Sıcaklık Riskleri" adlı yeni bir rapor, Tokyo'da düzenlenen 2021 oyunlarının "Yaz Olimpiyatları için endişe verici, artan normlara bir kapı araladığını" ifade etti.

        Sıcaklıkların 34 derecenin üzerinde olduğu ve nem oranının yüzde 70'e yaklaştığı Tokyo Olimpiyatları, "tarihin en sıcak oyunları" olarak kayda geçti. Raporda "Yarışmacılar bitiş çizgisinde kustu ve bayıldı, sporcuları güneşin kavurucu sıcağında uzaklaştırmak için tekerlekli sandalyeler kullanıldı ve hatta Daniil Medvedev sahada ölüm korkusu yaşadı" denildi.

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        Yıllardır hayatımızda olan iklim değişikliği kavramı her geçen gün etkisini daha da hissettirirken, 2021'den bu yana dünya daha da ısındı ve spor etkinliklerini etkileyen, tehlikeye atan sıcaklık vakaları daha da arttı.

        Rapora katkı veren FrontRunners'ın Genel Müdürü Emma Pocock, "Paris Olimpiyatları'nın (Tokyo'nun sıcaklık rekorunu) aşma potansiyeline sahip olduğunu artık biliyoruz. Fosil yakıtların kullanılmasının yol açtığı iklim değişikliği, küresel ısınmaya katkıda bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda rekor sıcaklıklar yaşandı." dedi.

        "SEVDİĞİMİZ SPORLAR RİSK ALTINDA"

        Pocock, Ateş Halkaları raporunu "toprağa atılan bir kazık" olarak nitelendirdi ve spor yöneticilerine küresel ısınma konusunda harekete geçmeleri için acil bir çağrı yaptı ve "Gezegen ısınmaya devam ederse bildiğimiz ve sevdiğimiz sporlar risk altında." ifadelerini kullandı.

        Paris'in en son Olimpiyatlara ev sahipliği yaptığı 1924'ten bu yana, Fransa'nın başkentinde yıllık sıcaklıklar 1,8 derece artarken, yılda ortalama 23 "sıcak" gün (25 derece ve üstü) ve dokuz "kavurucu" (30 derece ve üstü) gün daha yaşanıyor.

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        Paris, 1947'den bu yana 50 sıcak hava dalgası yaşadı ve iklim krizinin bir sonucu olarak bunların sıklığı ve yoğunluğu artıyor.

        Fransız meteoroloji uzmanı Météo France, ülke genelinde mayıs ile temmuz ayları arasında normalden daha sıcak hava koşulları yaşanacağını söyleyerek, havanın normalden daha sıcak olma ihtimalinin yüzde 70 olduğunu ifade etti.

        Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bir "uzlaşı bildirisinde" sporcuların sağlığını korumak için bir dizi hafifletici önlem önerdi. Ancak aşırı sıcaklığın dünya çapında spor için büyüyen bir sorun olduğunu kabul etti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #2024 paris olimpiyatları
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