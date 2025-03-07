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        Haberler Magazin Paris sokaklarındaki pozlarını paylaştı - Magazin haberleri

        Cemre Baysel, Paris sokaklarındaki pozlarını paylaştı

        Ünlü oyuncu Cemre Baysel, Paris sokaklarında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 23:21 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:21
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        Paris sokaklarındaki pozlarını paylaştı
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        Cemre Baysel, bir süredir Paris'te bulunuyor.

        Bu gezisi sırasında çeşitli paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, son olarak Paris sokaklarında pozlar verdi.

        Cemre Baysel, paylaşımlarını 5.2 milyon takipçili sosyal medya hesabından kahverengi kalp emojisiyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Cemre Baysel
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