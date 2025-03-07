Cemre Baysel, Paris sokaklarındaki pozlarını paylaştı
Ünlü oyuncu Cemre Baysel, Paris sokaklarında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 07.03.2025 - 23:21 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:21
Cemre Baysel, bir süredir Paris'te bulunuyor.
Bu gezisi sırasında çeşitli paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, son olarak Paris sokaklarında pozlar verdi.
Cemre Baysel, paylaşımlarını 5.2 milyon takipçili sosyal medya hesabından kahverengi kalp emojisiyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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