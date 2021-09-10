Paris'te evsizlerin gözaltı merkezlerine götürülmesi protesto edildi 0:00 / 0:00

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Başkent Paris'teki Kyoto Meydanı'nda toplanan 20'ye yakın sivil toplum kuruluşu üyesi yüzlerce aktivist ve kayıtsız göçmen, Paris ve Ile-de-France bölgesi Valiliği önündeki Andre Citroen Parkı'na doğru yürüyüş düzenledi.

Protestocular, 4 Eylül Cuma günü parkta 3 gece çadır kuran 1204 evsiz ve göçmenin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından, göçmenlerin 670'inin haber verilmeden farklı kentlere götürülmesine, 10'dan fazla göçmenin de idari gözaltı merkezine alınmasına tepki gösterdi.

Evsizlere barınma imkanı sağlanması için devletin boş evleri kullanmasını talep eden göstericiler, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, belgelerimiz yok, senden almaya geldik", "İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, köpek değiliz, yanına bırakmayacağız", "Göçmenler de tehlikeli değil ama tehlikede" sloganları attı.

"ORGANİZE BİR TUZAK"

Droit au Logement (DAL) yardım derneği sözcüsü Jean-Baptiste Eyraud Andre-Citroen Parkı'nda yaptığı konuşmada, önceki hafta yapılan tahliye operasyonunu mahkemeye taşıdıklarını söyledi.

"Bu tesadüfi, rastgele bir dağıtım değildi, organize bir tuzaktı. Devletin kurduğu bir tuzak" diyen Eyraud, bu tuzağı İçişleri Bakanlığının kurduğunu savundu.

Protesto düzenleyen sivil toplum kuruluşları, idari gözaltı merkezlerinde tutulan kişilerin derhal serbest bırakılmasını, tahliye operasyonu hakkında kamu soruşturması açılmasını, tüm evsizlerin özellikle Andre Citroen parkından tahliye edilenlere kanunlara uygun şekilde yeniden barınma sağlanmasını talep etti.

Tahliye operasyonunda, 1200'den fazla evsiz ve göçmenin 670'inin kendilerine bilgi verilmeden Ile-de-France bölgesi dışında yerlere yerleştirildiği, bunlardan çoğunun çocuklarının okula gittiği ya da çalıştıkları bölgeye geri döndüğü, 11 göçmenin de idari gözaltı merkezine götürüldüğü ortaya çıkmıştı.