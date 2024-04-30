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        Haberler Dünya Paris'te üniversite öğrencilerinden "Gazze'deki soykırım dursun" çağrısıyla kampüste eylem

        Paris'te üniversite öğrencilerinden "Gazze'deki soykırım dursun" çağrısıyla kampüste eylem

        Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de "soykırımın durması" çağrısıyla kampüslerinde eylem başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 18:52 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:52
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        Paris'te üniversitelilerden Gazze için eylem
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        Fransa'nın başkenti Paris'in 13. bölgesinde bulunan ve "Tolbiac" olarak bilinen Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesinde okuyan öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla kampüste toplandı.

        Filistin'i destekleyen öğrenciler, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de "soykırımın durdurulmasını ve derhal ateşkes sağlanması" talebiyle gösteri başlattı.

        Öğrenciler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de Filistin'in onuru ve öldürülenler için buradayız." sloganları atarak kampüste Filistin bayrakları taşıdı.

        Soy ismini vermek istemeyen Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesinin tarih öğrencilerinden Matheo, AA muhabirine, "Bugün Filistin için Gazze'deki soykırıma karşı protesto düzenliyoruz" dedi.

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        Matheo, İsrail'in eylemlerine karşı ve "Fransa'da Gazze'de yaşanan soykırıma karşı ses çıkaran Fransız üniversitelerine yönelik baskıya tepki vermek için" kampüste gösteri başlattıklarını söyledi.

        Ekim 2023'te benzer bir eylem yaptıklarını ancak okul yönetiminin Filistin bayraklarını öğrencilerin ellerinden alarak buna engel olduğunu ifade eden Matheo, öğrencilerin de Gazze'de yaşananlar hakkında konuşma hakkı olduğun belirtti.

        Matheo, dün Sorbonne Üniversitesinde Filistin için yapılan çadır kurma eylemi kapsamında Başbakan Gabriel Attal'ın polislerin kampüse girebilmesi için okul yönetimini aradığı yönündeki söylentilere değinerek, polislerin bazı çadırları söktüğünü, "bazı göstericileri de yerde sürüklediğini" anlattı.

        Dünkü gösteride bazı öğrencilerin okuldan yaralı halde çıktığını dile getiren Matheo, "İfade özgürlüğünün ve gösteri özgürlüğünün var olduğundan bahseden bir ülkede ezilmemiz normal değil." dedi.

        "İSRAİL'İN HAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER UTANSIN"

        Matheo, gerektiği müddetçe eylemlerini sürdüreceklerini söyleyerek, "Hala İsrail'in haklı olduğunu düşünenler utansın." ifadesini kullandı.

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        Gazze'deki üniversitelerin tamamının yıkılmış olmasını normal bulmadığını dile getiren Matheo, şöyle devam etti :

        "Bugün Batı Şeria'da öldürülenlerin sayısının 1000'i geçmesi normal değil. Bugün insanların, hamile kadınların, çocukların ağrı kesici olmadan ampute edilmesi, doktorların kendi çocuklarının öldüğünü görmesi, olayları haberleştirdiği için gazetecilerin çocukları ve aileleriyle siyonistler tarafından hedef alınması normal değil."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #gazze
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