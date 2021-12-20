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Paris'te bıçaklı bir kişi iki kadını rehin aldı

Fransa'nın başkenti Paris'te psikiyatrik tedavi gördüğü belirtilen bir kişi, bir iş yerinde iki kadını bıçakla rehin aldı.

Paris'te bıçaklı bir kişi iki kadını rehin aldı
Paris'te bıçaklı bir kişi iki kadını rehin aldı
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AA

Paris Emniyetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Paris'in 12. Bölgesinde psikiyatrik tedavi gördüğü bilinen adamın, bir dükkanda bıçakla iki kadını rehin aldığı ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, polisin olay yeri çevresinde güvenlik çemberi oluşturduğu ifade edildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, bıçaklı kişi bir mağazaya girip mağaza müdürü ve kızını rehin aldı. Saldırgan Adalet Bakanı Eric-Dupond Moretti ile görüşme talebinde bulundu.

Saldırgan Fransa'da 1991'de 60 yaşlarında bir kadının ölümünden sorumlu tutularak hapse atılan ve daha sonra dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından serbest bırakılan Fas asıllı Omar Raddad olayı hakkında Bakan Moretti ile görüşmek istediğini söyledi.

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