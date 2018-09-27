Karar iki yıl önce alınmıştı

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Park alanına cami kararı iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadir Topbaş döneminde yapılan ve park alanını dini tesis alanına dönüştüren bir imar planı değişikliğini iptal etti. Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde bulunan park alanının park olarak kalmasını sağlayan karar İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alındı. Söz konusu park alanına yapılan spor tesislerine, 2016 yılında Şırnak'ta şehit düşen Sarıyerli Üsteğmen Uğur Taşçı'nın adı verilmişti.

27.09.2018 - 15:51 | Güncelleme:

İBB Meclisi geçen hafta, Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan önce alınmış olan bir meclis kararını ortadan kaldıran yeni bir karar aldı. Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde, 438 ada 9 parselin güney batısında bulunan yaklaşık 8 bin metrekarelik hazine arazisinin planları yeniden değiştirildi.

KARAR İKİ YOL ÖNCE ALINMIŞTI

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre;  2012 yılında yapılan planlarla park alanı olarak ayrılan arazinin bir kısmı, Ekim 2016'da yapılan bir plan değişikliği ile dini tesis alanına alındı. CHP grubunun karşı çıktığı plan değişikliği İBB Meclisi'nden oy çokluğuyla geçmişti.

Söz konusu plan değişikliği kararı, arazinin Boğaziçi alanında olması nedeniyle İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderildi. İlgili kurumlar, yapılan imar planı değişikliğine onay vererek dosyayı İBB'ye gönderdi. İlgili kurumlardan onay alan plan değişikliği son kez İBB Meclisi'ne gönderildiği sırada, dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş ile ilgili tartışmalar başladı. Topbaş'ın istifa etmesiyle birlikte yaklaşık bir yıldır İBB Meclis gündemine alınmayı bekleyen dosya nihayet geçen hafta gündeme alındı.

İBB Meclisi bu kez, Topbaş zamanında yapılan plan değişikliğini ortadan kaldıran yeni bir karar aldı. Oy birliğiyle alınan kararda şöyle denildi: "İmar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, meri plan şartlarının korunması (02.04.2012 tasdik tarihli) uygun görülmüştür."

ŞEHİT ÜSTEĞMENİN ADI VERİLMİŞTİ

CHP'li Sarıyer Belediyesi, söz konusu arazi 2016 yılında spor tesisi ve park alanı olarak düzenlemeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 2016 yılında Şırnak'ta şehit düşen, Sarıyerli Topçu Üsteğmen Uğur Taşçı'nın Ferahevler Mahallesi'nden oturan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu bu ziyaret sırasında, Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı'nın adının spor tesisine verileceğini duyurmuştu.

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