Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, alkollü otomobil kullanan şahıs, park halindeki araçlara çarparak zarar verdi. DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Fuat Ç. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken Fuat Ç, kaza yerinden kaçtı. Araç sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada geri gelen Fuat Ç, araçlara kendisinin çarptığını ve sahipleriyle uzlaşmak istediğini söyledi.

Fuat Ç'nin yapılan kontrolünde 2.68 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisin ceza kesmemesi için yoğun çaba harcayan şahıs, "Kaza yaptım ama geri döndüm. Tutanak tutmayın" dedi.

Aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken Fuat Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, alkollü araç kullandığı tespit edilen Fuat Ç.'ye 2 bin TL para cezası keserek ehliyetine el koydu.

Araçlarında maddi zarar oluşan sahipleri de polis merkezine giderek Fuat Ç'den şikayetçi oldu.

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