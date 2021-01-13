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HaberlerGündem3. SayfaPark halindeki araçta ölü bulundu
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Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm

Samsun'un Bafra ilçesinde 23 yaşındaki Hüseyin O.'nun, park halindeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Yanında tabanca bulunan Hüseyin O.'nun cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği araştırıyor

Park halindeki araçta ölü bulundu
DHA

Samsun'un Bafra ilçesinde Hüseyin O. (23),park halindeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Olay, ilçenin Çetinkaya Mahallesi eski hastane inşaatı çevresinde meydana geldi. Arazide park halindeki 34 BBY 424 plakalı otomobilde sürücünün hareketsiz olduğunu fark eden mahalleli, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücü koltuğundaki kişinin Hüseyin O. olduğunu tespit etti. Hayatını kaybettiği belirlen gencin silahla başından vurulduğu saptandı. Araçta yapılan incelemede, tabanca bulundu.

Hüseyin O.'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hüseyin O.'nun cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

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