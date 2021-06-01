Park halindeki araçta vahşet! 2 ağır yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Park halindeki araçta vahşet! - Haberler
ABONE OL

Otomobilde kadın ve erkek vuruldu; 2 gözaltı!

İzmir'in Buca ilçesinde otomobilde tabancayla vurulan Volkan K. (32) ile Fatma K. (37) ağır yaralandı. Volkan K.’nin Fatma K.’yi vurup intihara kalkıştığı üzerinde duran polis, olayın kadının kocası tarafından gerçekleştirmiş olabileceğini değerlendirirken, 2 kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

SON DAKİKA! Park halindeki araçta vahşet! - Haberler
Park halindeki araçta vahşet! 2 ağır yaralı
0:00 / 0:00
DHA

İlçede bugün saat 10.00 sıralarında park halindeki 34 DMU 109 plakalı otomobilin bulunduğu bölgeden silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin ardından araçtan inen Volkan K. kanlar içinde yere yığıldı.

DHA'nın haberine göre, bacağından ve kalçasından yaralanan Fatma K. ise otomobili çalıştırıp Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsünden vurulan Volkan D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobilde tabanca bulan polis, olayla ilgili biri kadın, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin, Volkan K.’nin Fatma K.’yi vurup intihara kalkıştığı üzerinde durduğu belirtildi. Olayın, Fatma K.’nin kocası tarafından gerçekleştirildiği ihtimalini de göz önünde bulunduran ekiplerin soruşturması sürüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Babalar günü ne zaman 2021? Babalar günü hangi gün kutlanacak? İşte babalar günü şiirleri
GÜNDEMBabalar günü ne zaman 2021?
Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
GÜNDEMBurdur'da FETÖ operasyonu
Berberler kaçta kapanıyor? 1 Haziran berberler saat kaçta kapanacak? Berber çalışma saatleri
GÜNDEMBerberler ne zaman, kaçta kapanıyor?
Son dakika haberleri! Şüpheli TIR'da yakalanadılar! 92 kişi...
GÜNDEMŞüpheli TIR'da 92 göçmen yakalandı
İnternet kafeler açıldı mı? 1 Haziran internet kafeler açık mı? Playstation kafeler açılıyor mu?
GÜNDEMİnternet kafeler ne zaman açılacak?
Komşusuyla tartışıp, rastgele ateş açtı; yoldan geçen 3 kadın yaralı
GÜNDEMRastgele ateş açtı! Yoldan geçen 3 kadın yaralandı
SON DAKİKA! Yargıtay Başsavcısı'ndan FETÖ ve HDP açıklaması
GÜNDEMYargıtay Başsavcısı'ndan FETÖ ve HDP açıklaması
Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar? Fiyat belli oldu! Çamlıca Kulesi giriş ücreti ve ziyaret saatleri
GÜNDEMÇamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar?
Dizi ekibine saldırıda 8 kişiye dava - Haberler
GÜNDEMDizi ekibine saldırıda 8 kişiye dava
Alperen'in ölümünde mahkeme kararına itiraz! - Haberler
GÜNDEMAlperen'in ölümünde mahkeme kararına itiraz!