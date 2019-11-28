Park Mozaik b blokta yaşam başladı

Emlak Vergisi ödemesi için son iki gün

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Park MOZAİK projesinin 1. etabını oluşturan C ve A bloğunun tamamlanmasının ardından, 24 katta oluşan 148 dairenin bulunduğu B blok ekim sonu itibariyle tamamlandığı belirtildi.

Toplam 75 bin metrekarelik bir arazi üzerinde yer alan projede, toplam 50 bin metrekare büyüklüğe ulaşan tam 9 ayrı tematik meydanın yer aldığı duyuruldu. Başkentin Leed Gold Sertifikası sahibi ilk ve tek projesi olma özelliği taşıyor. Sertifika; konut projesinin çevreciliğini, tasarımdaki gelişimini, kalitesini ve güvenini tescil ediyor.