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        Haberler Kültür-Sanat 'Parlayan Yıldızlar'ı İş Sanat'ta

        'Parlayan Yıldızlar'ı İş Sanat'ta

        İş Sanat'ta şubat ayının ilk Parlayan Yıldızlar konserinde Zeynep Eker (piyano) ve Ayben Sever (flüt) sahne aldı. Genç müzisyenlerin konserleri 3 Şubat Pazartesi saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 10:19 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:19
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        'Parlayan Yıldızlar'ı İş Sanat'ta
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        Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserinde sahne alan Zeynep Eker, 2007 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Nevbahar Tuğlun’un sınıfında başladı. Tamara Poddubnaya, Nino Gurevichy, Islam Manafov ve Stanislaw Tichonow gibi Rus Piyano Okulu’nun önde gelen isimleriyle çalıştı. Ayrıca Gökhan Aybulus, Çağdaş Özkan ve Alexander Mekaev’den eğitim aldı. Eker, Tiflis’te düzenlenen Mozart Yarışması’nda ve Almanya’da gerçekleşen Baden-Württemberg Müzikli Havai Fişekler Yarışması’nda üçüncülük ödülüne layık görüldü. 2024 yılında İzmir’de düzenlenen Uluslararası Mozart Yarışması ve Bulgaristan’da düzenlenen Heirs of Orpheus Uluslararası Müzik Yarışması’nda ikincilik ödülünü kazandı.

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        Bugüne kadar Ayvalık-Balıkesir CAKA, Bundesakademie Trossingen (Almanya), Mozart Yarışması (Gürcistan), Türkiye Mozart Yarışması (İzmir) ve Horn Allegro Vivo Festivali (Avusturya) gibi önemli etkinliklerde performans sergileyen genç piyanist, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Sarkhan Khalilzade ile eğitimine devam ediyor.

        Şubat ayının ilk Parlayan Yıldızlar konserinde sahne alan diğer sanatçı 2005 yılında doğan Ayben Sever oldu. Ayben Sever, 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Ayla Uludere ile flüt eğitimine başladı. 2019 yılında MSGSÜ Senfoni Orkestrası’nın solistlik seçmelerini kazanan genç sanatçı, aynı yıl Bulgaristan’ın Varna şehrinde düzenlenen 4. Uluslararası Flüt Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldü.

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        2020 yılında Silk Way Uluslararası Müzik Yarışması’nda, 2021 yılında Uluslararası A Tutto Flauto Yarışması’nda birincilik, II Falaut Virtuoso Prize Yarışması’nda ikincilik, Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması’nda üçüncülük ödüllerinin yanı sıra En İyi Türk Eseri Yorumcusu ödülünü kazandı.

        2023 yılında Davorin Jenko Uluslararası Müzik Yarışması’nda birincilik ve “Laureate” ödülüne layık görülen Sever, İstanbul’da düzenlenen Nazlı Pakkan Ulusal Flüt Yarışması’nda ve 2024 yılında VIII. Uluslararası Flüt Yarışması’nda birincilik ödüllerinin de sahibi oldu. Genç sanatçı, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü’nde lisans eğitimine devam ediyor.

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        Resitalde sahne alan Zeynep Eker’in repertuvarında Liszt’in “Sonetto del Petrarca 104”, Rachmaninoff’un “Prelude op.32 No.10” ve “Etude op.39 No.1”, Chopin’in “Nocturne op.62 No.2” ve “Scherzo op.20 No.1”, Prokofiev’in “Etude op.2 No.1”i; Ayben Sever’in repertuvarında ise George Enescu, Ekrem Zeki Ün, Gabriel Fauré, Benjamin Godard ve Georges Bizet gibi önemli bestecilerin eserleri yer aldı.

        GEÇMİŞ KONSERLER İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA

        Geçtiğimiz sezonlarda İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulan Parlayan Yıldızlar’ın konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

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