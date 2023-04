'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta

HABERTURK.COM

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu’nda devam ediyor.

4 Nisan Salı, saat 20.30’da gerçekleşen ücretsiz konserde Nilsu Öztaş (obua) ve Adasu Sılay (flüt) yer aldı.

2004 yılında Mersin’de dünyaya gelen Nilsu Öztaş, Mersin Üniversitesi Konservatuvarı'nda, Doç. Dr. David Tchumburidze’nin öğrencisi olarak müzik eğitimine başladı.

- Nilsu Öztaş

Eğitim hayatı boyunca birçok yarışmaya katılmaya hak kazanan Öztaş, Uluslararası Harmony Klasik Müzik Yarışması büyük ödül, Uluslararası Silk Way Klasik Müzik Yarışması Obua dalında birincilik ödülü, VIII. Roma Uluslararası Müzik Yarışması birincilik ödülü, Uluslararası Global Art Müzik Yarışması Grand Prize, The Best Classic Musicians Awards Grand Prize ödüllerinin sahibi oldu.

Genç müzisyen konserde Francis Poulénc, Daniel Tolstoy, Merab Partshaladze, Eugène Joseph Bozza’nın eserlerini seslendirdi.

Parlayan Yıldızlar konserinde performansı izlenen bir diğer genç sanatçı Adasu Sılay, 2005 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nı kazanarak flüt eğitimine Doç. Nihan Atalay ile başladı.

- Adasu Sılay

XXIe Concours International de Jeune Flûtiste, 8eme Concours International de Flûte, International Dutch Flute Competition, Concours de Flûte Junior gibi uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan Sılay, Emmanuel Pahud, Philippe Bernold, Robert Pot, Raphaëlle Truchot-Barraya, Florent Bontron, Noemi Gyori, Raffaele Trevisani gibi birçok sanatçının ustalık sınıflarına katıldı.

Adasu Sılay, konserde Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Reinecke, Cecile Chaminade, Claude Bolling’in eserlerini seslendirdi.

Ücretsiz düzenlenen konserlere katılmak için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.