Parmakta kopan parçanın içindeki hücrelerde kan dolaşımı olmadığı için iki saat içerisinde hücre ölümlerinin başladığını belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Söylemez, “Bu nedenle başarılı bir sonuç için ideali ortalama 2 saat içinde ameliyat masasına alınmasıdır. Süre ilerledikçe dokuda hücre ölümleri attığı için başarı şansı azalmaktadır” dedi.

KOPAN PARÇALAR NEMLİ BİR HAVLU VEYA BEZE SARILMALI

İHA'nın haberine göre; parmak kopması vakalarında ilk olarak telaşa kapılmadan kopan parçaların nemli bir havlu veya beze sarılması gerektiğini ifade eden Opr. Dr. Söylemez, “Parmağın yara bölgesine nemli bir havlu ile pansuman yapılmalıdır. Bu arada hemen 112’den acil yardım istenmeli ve parmak kopması olduğu bildirilmelidir. 112 ekibi tarafından veya kendi imkanlarıyla bir hastane aciline ulaşılmalıdır. Parmak kopmasında, 112 sağlık ekibi hasta için uygun merkezlerle bağlantıyı sağlar ve kopan parçanın hastayla birlikte bu merkeze taşınmasını sağlar. Uygun mikrocerrahi yapabilecek merkeze ulaşana kadar kopan parça nemli bir gazlı beze sarılmış halde, buza temas etmeden ancak serinliğinden faydalanacak şekilde taşınır. Bu taşıma şekli kopan parçanın birkaç saat oksijensizliğe dayanmasını sağlar” dedi.

“KOPAN PARÇA SERİN ORTAMDA TAŞINMALI"

Hastanın öncelikle parçayı temiz bez veya havluya sardıktan sonra bunu delik olmayan bir poşetin içine yerleştirip poşetin ağzını sıkıca kapatması ve sonra bu etrafını buz aküleri ve buz kütleleri ile desteklemesi gerektiğini kaydeden Opr. Dr. Söylemez, “Burada amaç kopan parçanın serin ortamda taşınmasıdır. Kopan parça direk buza temas etmemeli. Parça direkt buzun içine veya buzlu suyun içine atılmamalıdır. Direkt buza temas da parçanın donmasına ve dokuların ölmesine sebep olur. Dokunun serin tutulması, dokunun oksijen ihtiyacını azaltıp, kansız kaldığı birkaç saat içinde doku ölümünü yavaşlatmaktır. Daha sonra en yakın hastaneye ulaşılmalıdır” diye konuştu.

“SÜRE İLERLEDİKÇE ŞANS AZALIR"

Kopan parçanın içindeki hücrelerde kan dolaşımı olmadığı için iki saat içinde hücre ölümlerinin başladığı bilgisini veren Opr. Dr. Söylemez, “Bu nedenle başarılı bir sonuç için ideali ortalama 2 saat içinde ameliyat masasına alınmasıdır. Süre ilerledikçe dokuda hücre ölümleri attığı için başarı şansı azalmaktadır. Parmak ucu kopmalarında parmak dokusunun oksijensizliğe tahammül süresi daha uzun olduğundan gecikmiş vakalarda dahi replantasyon (parmak dikimi) denenmelidir” şeklinde konuştu.

“PARMAK ÇALIŞMASINI ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ UNSUR EKLEMLERİN NE KADAR HASAR GÖRDÜĞÜDÜR"

Parmak dikimi sırasında kemiğin, tendonların, sinirlerin, damarların uygun şekilde onarıldığı için uygun zamandaki yeterli fizik tedavi ile parmağın normal olarak çalıştığını aktaran Opr. Dr. Söylemez, “Burada parmak çalışmasını etkileyen en önemli unsur eklemlerin ne kadar hasar gördüğü konusudur. Eklemi hasar görmemiş hastalarda, fizik tedaviyle son derece yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır” ifadelerini kullandı.