'Parola 555K' çıktı

Bülent Ulus ve Hakan Güngör'ün kaleme aldığı, Demokrat Parti döneminde düzenlenen ve Cemal Süreya, Altan Öymen gibi isimlerin başlatanlar arasında yer aldığı 555K eyleminin perde arkasını anlatan 'Parola 555K: Bir Başkaldırının Sıra dışı Öyküsü' kitabı Kor Kitap'tan satışa çıktı.

Altan Öymen, 'Parola 555K: Bir Başkaldırının Sıra dışı Öyküsü' hakkında şunları söyledi; "Bu kitap, o zamanı anlatan kitaplar içinde en kapsamlı belgelerden biri olacak. (...) Parola 555K siyasal hayatımızın en tartışmalı döneminin birçok yönünün aydınlanmasına yeni bir ışık tutuyor. Ve yakın tarihimizle ilgili olarak yapılan yanlışlıkların ve çarpıtmaların düzeltilmesine önemli bir katkı oluşturuyor."