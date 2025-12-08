Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Pasaport harç ücretleri 2026: Yeni pasaport harcı ne kadar, kaç TL olacak?

        Pasaport harç ücretleri 2026: Yeni pasaport harcı ne kadar, kaç TL olacak?

        Yurt dışı seyahat planı yapan vatandaşlar pasaport harç ücretlerini sorguluyor. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026'ya kadar geçerli olacak yeniden değerleme oranı sonrası pasaport harçlarından ehliyet ücretlerine kadar pek çok kalemde artış yaşandı. Peki, 2026 zamlı pasaport ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 15:01 Güncelleme: 08.12.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pasaport harç ücretleri ne kadar oldu?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeni yılda geçerli olacak pasaport harç ücreti belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oranla birlikte pasaport harcı ücreti güncellendi. İşte, 2026 yeni ve zamlı pasaport harcı ücreti

        2026 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK? (YENİ ZAMLI TARİFELER)

        Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa, yeniden değerleme oranı esas alınarak 2026’da pasaport harçları şu şekilde olacak:

        REKLAM

        6 aya kadar pasaport: 2.956 TL

        1 yıllık pasaport: 4.296 TL

        2 yıllık pasaport: 7.065 TL

        3 yıllık pasaport: 10.065 TL

        3 yıldan uzun (10 yıllık): 14.146 TL

        Bu rakamlar yalnızca harç ücretleridir. Defter bedeli ve diğer ek maliyetler ayrıca alınır.

        2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

        REKLAM

        Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

        VERGİ VE HARÇ TUTARLARI ENFLASYONA GÖRE ARTIRILABİLİR

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.

        Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        REKLAM

        YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI

        Eylül ayında yapılan zamla birlikte yurt dışına yapılacak uçuşlarda Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1.000 TL'ye yükseltilmişti. Yeniden Değerleme Oranına göre, yeni yılda söz konusu tutar bin 255 TL'ye yükselecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel