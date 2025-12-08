Pasaport harç ücretleri 2026: Yeni pasaport harcı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yılda geçerli olacak pasaport harç ücreti belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oranla birlikte pasaport harcı ücreti güncellendi. İşte, 2026 yeni ve zamlı pasaport harcı ücreti

2026 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK? (YENİ ZAMLI TARİFELER)

Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa, yeniden değerleme oranı esas alınarak 2026’da pasaport harçları şu şekilde olacak:

6 aya kadar pasaport: 2.956 TL

1 yıllık pasaport: 4.296 TL

2 yıllık pasaport: 7.065 TL

3 yıllık pasaport: 10.065 TL

3 yıldan uzun (10 yıllık): 14.146 TL

Bu rakamlar yalnızca harç ücretleridir. Defter bedeli ve diğer ek maliyetler ayrıca alınır.

2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

VERGİ VE HARÇ TUTARLARI ENFLASYONA GÖRE ARTIRILABİLİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.

Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.