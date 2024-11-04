Pasinler Balı için başvuru

58 coğrafi işaretli ürünle ülke sıralamasında 3. sırada yer alan Erzurum'dan bir ürün için daha başvuru yapıldı. Türk Patent ve Kurumu'na mahreç işaret almak adına bal ürün grubundan "Pasinler Balı" için müracaat edildi.

İHA'nın haberine göre, başvuru, Erzurum'un Pasinler ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapıldı. Erzurum'dan son olarak eklenen Pasinler Balı ile birlikte 16 ürünün tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan onay beklediği belirtildi.

Onay bekleyen ürünler ise şöyle: Pasinler Balı, Erzurum Karın Kaymağı Peyniri, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Erzurum Geven Balı, Erzurum Kelecoş, Erzurum Kaşar, Peyniri Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Un Helvası, Karayazı Balı, Erzurum İspir Gobdini, Erzurum Burması/Erzurum Burma Bileziği ve Hınıs Köftesi.