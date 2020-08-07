Pastane poğaçasına bayılıyorsanız ve bu lezzeti kendi güvenerek aldığınız malzemelerden evinizde yapmak istiyorsanız sizlere yapımı kolay ve leziz pastane poğaçası tarifi vereceğim.
Pastane Poğaçası Malzemeleri:
- 1 paket margarin
- 1 kaşık maya
- 1 çay bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 2 yumurta
- 2 kaşık şeker
- Un
İçine;
Peynir
Pastane Poğaçası Yapılışı
- Ilık sütle maya ve şekeri karıştırın. Bir kapta margarin, tuz, sıvıyağ ve birinin sarısını ayırdığınız yumurtaya mayalı karışımı ekleyin.
- Yavaş yavaş un ilave edip yoğurmaya başlayın.
- Ele yapışmayan ve yumuşak hamurdan, bezeler kopartarak elinizde açın ve içine peynir koyup, kapatın.
- Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizdiğiniz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün.
- Önceden ısıttığınız 180 dereceli fırında yaklaşık olarak 20-25 dakika pişirin.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Şekil vererek tepsiye dizdiğiniz poğaçaları fırına vermeden önce 5 dakika dışarda bekletin. Daha lezzetli olur.
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