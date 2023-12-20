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        Haberler Yemek Yapma Pastaneyi aratmayan lezzet! Nefis elmalı pay tarifi!

        Pastaneyi aratmayan lezzet! Nefis elmalı pay tarifi!

        Her lokmasıyla pastane lezzetini evinize taşıyan, sıcacık elmalı payın nefis tarçın kokusuyla karşılaşmak kimin hoşuna gitmez ki? Evde yapılan atıştırmalıkların en sevilenlerinden biri olan elmalı pay, basit malzemelerle ve birkaç adımla lezzet dolu bir şölen sunuyor. İşte elmalı pay tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:03
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        Kış aylarının vazgeçilmez tatları arasında yerini alan elmalı pay, sıcacık, fırından çıktığında yayılan tarçın ve elma kokusuyla evi saran enfes bir lezzeti beraberinde getiriyor. İşte hem pratik hem de leziz elmalı pay tarifi...

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        ELMALI PAY MALZEMELERİ

        Elmalı pay için gereken malzemeler şu şekildedir;

        • 2 su bardağı un
        • Yarım su bardağı toz şeker
        • 125 gram tereyağı (soğuk)
        • 1 yumurta
        • 1 çay kaşığı kabartma tozu
        • 5-6 adet elma
        • Yarım limonun suyu
        • Tarçın
        • Bir tutam tuz
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        ELMALI PAY NASIL YAPILIR?

        • Unu, toz şekeri, kabartma tozunu ve tuzu bir karıştırma kabına alın.
        • Soğuk tereyağını küçük parçalara ayırıp unlu karışıma ekleyin. Parmaklarınızla tereyağını unla iyice ovuşturun, kum kıvamına gelene kadar karıştırın.
        • Yumurtayı ekleyip hamuru yoğurun ve streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
        • Elmaları soyup küp küp doğrayın ve bir tavada limon suyu ve tarçınla birlikte hafifçe pişirin.
        • Hamuru iki parçaya ayırın, bir parçayı tart kalıbına yayın. Üzerine hazırladığınız elmalı harcı dökün.
        • Kalan hamuru ince bir rulo şeklinde açıp, elma harcının üzerini örtün. Kenarlarına bıçakla desenler yapabilirsiniz.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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