Pastaneyi aratmayan lezzet! Nefis elmalı pay tarifi!

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Kış aylarının vazgeçilmez tatları arasında yerini alan elmalı pay, sıcacık, fırından çıktığında yayılan tarçın ve elma kokusuyla evi saran enfes bir lezzeti beraberinde getiriyor. İşte hem pratik hem de leziz elmalı pay tarifi...