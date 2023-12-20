Pastaneyi aratmayan lezzet! Nefis elmalı pay tarifi!
Her lokmasıyla pastane lezzetini evinize taşıyan, sıcacık elmalı payın nefis tarçın kokusuyla karşılaşmak kimin hoşuna gitmez ki? Evde yapılan atıştırmalıkların en sevilenlerinden biri olan elmalı pay, basit malzemelerle ve birkaç adımla lezzet dolu bir şölen sunuyor. İşte elmalı pay tarifi...
Giriş: 20.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:03
1
Kış aylarının vazgeçilmez tatları arasında yerini alan elmalı pay, sıcacık, fırından çıktığında yayılan tarçın ve elma kokusuyla evi saran enfes bir lezzeti beraberinde getiriyor. İşte hem pratik hem de leziz elmalı pay tarifi...
2
ELMALI PAY MALZEMELERİ
Elmalı pay için gereken malzemeler şu şekildedir;
3
ELMALI PAY NASIL YAPILIR?
Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları