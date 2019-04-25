Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana’da yaklaşık 66 bin dekar patates ekim alanı olduğunu belirterek, “Bu yıl patates hasadı 10 gündür başlamıştı araya yağmur girince bir boşluk oluştu ama bugün tam olarak hasat başladı. Adana’da ortalama patates rekoltemiz dekarda 3-3,5 ton arasında." dedi.

Adana'nın Türkiye'deki patates ihtiyacının yüzde 5 civarını karşıladığını belirten Tekin, "Hasatla birlikte daha iyi günler göreceğiz diye umuyoruz. Hasadımız Mayıs ayının 15’ine kadar devam edecek. Buradan da İzmir tarafına oradan da İç Anadolu’ya geçer ve patates hasadı turu bu şekilde devam eder” ifadelerini kullandı.



“Patateste verim düşük”

Hasadı yapılan tarla sahibi Ali Süt, geçen seneyle kıyaslandığında bu sene patatesin fiyatının yüksek olduğunu kaydederek, “Bunun sebebi Çukurova bölgesindeki yağışlardan dolayı büyük bir zayiat oldu. Verim düşüklükleri görünüyor. Şu an patatesin kilosu 1. parti boy 4 TL. İkinci boy ise 2 TL olarak satışa sunuyoruz. Geçen sene bu fiyatlar 1,5 ile 3 TL aralarında seyretti” diye konuştu.

Çiftçi Hüseyin Süt de günden güne patatesin fiyatının düşüp normal seviyeye geleceğini ithal patatese gerek duyulmadığını ve çiftçinin ithal maldan dolayı rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Soğan fiyatları 1.5 liraya düşebilir

Türkiye’de soğan üretiminin en fazla yapıldığı ikinci il olan Amasya’da bu yıl dikim alanı yüzde 30 arttı. Geçen yıl 57 bin 530 dekar alanda soğan ekimi yapılırken, bu oran bu yıl 74 bin 325 dekara yükseldi. Bu yükselişte soğan fiyatlarındaki sürekli artış etkili oldu. Ailesiyle birlikte soğan üretimi ve satışı yapan Oğuz Çelik, “Bu yıl arazisi olan herkes soğan ekti. İklim koşulları iyi giderse Temmuz ortalarında soğan fiyatları tüketicinin alışı 1,5 TL olur” dedi.

Pazar ve marketlerde soğanın kilo fiyatının 8-10 TL’ye kadar çıktığına değinen Çelik, “Bu bizim de vicdanımızı sızlatıyor. 10 TL’ye soğan almak, patates almak tüketici için zor. Dünyanın parası tutuyor. Bizim elimizden gelen bir şey yok. Maliyetlerimiz çok yüksek” diye konuştu.

Şanlıurfa’dan ailesiyle birlikte Amasya’daki tarlalara çalışmaya gelen Mehmet İder, geçen seneki fiyatlardan dolayı ekimlerin arttığını gözlemlediğini anlattı.

Geçen yıl 350 dönüm alanda soğan hasat ederken, bu yıl 430 dönümlük sahaya ekim yapan Selami Koçak da soğanı para etmediği dönemde çürüdüğü için dökmek zorunda kaldığını söyledi.