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Haberler Gündem Güncel Patnos Belediye Başkanına "ihale" gözaltısı
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Patnos Belediye Başkanı Kılıç'a "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltı

Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla düzenlenen operasyonda, Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

Patnos Belediye Başkanına
AA

Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Diyarbakır'da operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer (fotoğrafta solda), belediye çalışanı U.L., elektrik teknisyeni R.D. ile özel şirket çalışanı E.Y. gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Ağrı Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Sürecin anlatıldığı açıklamada, firari bir şüphelinin de yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

*Fotoğraf: DHA

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