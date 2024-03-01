Patoz makinesine elbisesi sıkıştı! Feci olay!
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, evinin bahçesinde yem karma makinesi patoz ile traktör miline kıyafeti dolanan 54 yaşındaki Aynur Çorbacıoğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Sakarya'da olay, akşam saatlerinde Epçeller Mahallesi'nde meydana geldi. Aynur Çorbacıoğlu’nun (54) bir anlık dikkatsizliği sonucu evinin bahçesinde yem karma makinesi patoz ile traktör miline kıyafeti dolandı.
KIYAFETİ PATOZ MAKİNESİNE DOLANDI
DHA'da yer alan habere göre kıyafetinin dolanmasıyla makineye sürüklenen Çorbacıoğlu, yaşamını yitirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun bir bölümü parçalanarak yaşamını yitiren Çorbacıoğlu’nun cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.