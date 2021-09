'Dizi setini kasıp kavurdu!' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

13 sezon süren ve bir döneme damgasını vuran Emmy ve Altın Küre ödüllü hastane konulu televizyon dizisi 'Grey's Anatomy'nin yıllar sonra perde arkası ortaya çıktı.

Ekran serüvenine 2005 yılında başlayan dizinin başrol oyuncularından biri olan Patrick Dempsey'in seti kelimenin tam anlamıyla "terörize ettiği, kasıp kavurduğu" bunun sonucunda da oynadığı karakterin öldürülmesine karar verildiği ileri sürüldü. Bu iddianın sahibi de yazar Lynette Rice.

Rice, yakında okuyucuyla buluşturacak olan "How To Save A Life: The Inside Story Of Grey’s Anatomy" adlı kitabında, dizide 'Doktor Derek Shepard' karakterine hayat veren Patrick Dempsey'in, sürpriz ayrılığı hakkında ilginç ilginç açıklamalarda bulundu.

Kitabını hazırlarken dizinin kamera arkasında ya da kamera karşısında görev alan 80 çalışanıyla konuşan Lynette Rice, bu görüşmelerden birini de dizinin yönetici yapımcılarından James D. Parriot ile gerçekleştirdi. The Hollywood Reporter'ın kitaptan yaptığı alıntıya göre Parriot, Dempsey hakkında "Dizi setini terörize ediyordu" diye konuştu.