        Patti Smith İstanbul'a geliyor

        Patti Smith İstanbul'a geliyor

        Rock müziğin efsanevi şairi Patti Smith, 17 Mayıs'ta İstanbuul Bonus Parkorman'da, yıllar sonra müzikseverlerle yeniden buluşacak...

        Giriş: 11.12.2025 - 14:45 Güncelleme: 11.12.2025 - 14:45
        Patti Smith İstanbul'a geliyor
        Rock müziğin efsanevi şairi, müzisyeni ve aktivisti Patti Smith, uzun yıllar sonra 2026’nın en unutulmaz konserlerinden biri için İstanbul’a geliyor. Sanatçı, yıllardır birlikte çalıştığı usta müzisyenlerden oluşan Patti Smith Quartet ile Stagepass organizasyonuyla 17 Mayıs 2026’da Bonus Parkorman’da müzikseverlerle buluşacak.

        Smith’e konserde; gitarist, müzik yazarı ve 1971’den beri yaratıcı yol arkadaşı olan Lenny Kaye, 1975’ten bu yana grupta yer alan davulcu Jay Dee Daugherty, 1996’dan itibaren bas ve klavyede Tony Shanahan ve son on yıldır kadroya dahil olan gitarist Jackson Smith eşlik edecek.

        Dünya çapında hem edebiyatta hem müzikte bıraktığı derin izlerle çağımızın en etkili sanatçılarından biri kabul edilen Patti Smith, yılları aşan eserleri, duruşu ve sahnedeki benzersiz enerjisiyle İstanbul’da unutulmaz bir gece yaşatacak. Konserde sanatçının geniş diskografisinden klasikleşmiş parçaların yanı sıra son yıllarda yeniden keşfedilen şiirsel performanslarından seçkiler de yer alacak.

        Türkiye’de uzun zamandır beklenen Patti Smith Quartet konserinin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

        Rock müziğin yönünü değiştiren isim

        1975 tarihli ilk albümü Horses ile rock müziğin yönünü değ değiştiren kariyerinde 50 yılı geride bırakan Smith, “Because the Night”, “People Have the Power” gibi kuşağını aşan şarkılarla hem müzikal hem politik bir ikon haline geldi. Dört kez Grammy adayı olan sanatçı, 2010’da National Book Award’a layık görülen “Just Kids” adlı kitabıyla edebiyatta da benzeri az görülen bir başarı yakaladı.

        Morrissey, Madonna, Nirvana ve Michael Stipe gibi isimlere ilham kaynağı olan Patti Smith, bugün hâlâ üretmeye, yazmaya, performans göstermeye ve insan hakları ile çevre mücadelelerine destek vermeye devam ediyor. Taylor Swift’ten Phoebe Bridgers’a, Dua Lipa’dan Florence Welch’e kadar pek çok yeni kuşak müzisyen, onu hem esin perisi hem de özgürlüğün simgesi olarak görüyor.

