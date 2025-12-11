Patti Smith İstanbul'a geliyor

Rock müziğin efsanevi şairi, müzisyeni ve aktivisti Patti Smith, uzun yıllar sonra 2026’nın en unutulmaz konserlerinden biri için İstanbul’a geliyor. Sanatçı, yıllardır birlikte çalıştığı usta müzisyenlerden oluşan Patti Smith Quartet ile Stagepass organizasyonuyla 17 Mayıs 2026’da Bonus Parkorman’da müzikseverlerle buluşacak.

Smith’e konserde; gitarist, müzik yazarı ve 1971’den beri yaratıcı yol arkadaşı olan Lenny Kaye, 1975’ten bu yana grupta yer alan davulcu Jay Dee Daugherty, 1996’dan itibaren bas ve klavyede Tony Shanahan ve son on yıldır kadroya dahil olan gitarist Jackson Smith eşlik edecek.

Dünya çapında hem edebiyatta hem müzikte bıraktığı derin izlerle çağımızın en etkili sanatçılarından biri kabul edilen Patti Smith, yılları aşan eserleri, duruşu ve sahnedeki benzersiz enerjisiyle İstanbul’da unutulmaz bir gece yaşatacak. Konserde sanatçının geniş diskografisinden klasikleşmiş parçaların yanı sıra son yıllarda yeniden keşfedilen şiirsel performanslarından seçkiler de yer alacak.

.png

REKLAM

Türkiye’de uzun zamandır beklenen Patti Smith Quartet konserinin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.