Paul Onuachu: Takım arkadaşlarım her şeyini verdi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'da iki gol atan Paul Onuachu, galibiyeti değerlendirdi.

Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten tecrübeli forvet, alınan galibiyetin önemine dikkat çekerek, "Çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Samsunspor iyi bir takım. Takım arkadaşlarım gerçekten her şeyini verdi. Çok önemli bir galibiyetti. Çok iyi bir 3 puan aldık" dedi.

Takımın kalitesine güvendiğini vurgulayan Onuachu, saha içindeki iletişime de değinerek, "Takımımızın ve oyuncularımızın kalitesine çok inanıyorum. Olaylardan sonra değil, olaylar sırasında konuşmayı tercih ederim. Sahada da arkadaşlarıma onların kalitelerine ne kadar inandığımı söyledim" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

Trabzonspor taraftarlarına özel bir parantez açan Nijeryalı golcü, "Taraftarlarımız bugün harikaydı. O kadar uzun yoldan bizi desteklemeye geldiler. Bu galibiyet onlara armağan olsun" diye konuştu.

"KAPTAN OLARAK SAHADA YER ALMAK, BÜYÜK BİR GURUR"

Kaptanlıkla ilgili duygularını da paylaşan Onuachu, "Trabzonspor gibi büyük bir takımın kaptanı olarak sahaya çıkmak benim için çok büyük bir gurur" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.