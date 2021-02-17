Paulachino: Yeni şarkımın klibinde anneme yer vereceğim

"Yeni şarkımın klibinde anneme yer vereceğim" 0:00 / 0:00

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Kıbrıs’ta başlayan müzik çalışmalarını büyütmek ve hızlandırmak için İstanbul’a taşınan Paulachino, Türkiye’de yaşamayı çok sevdiği için burada kalmaya karar verdiğini ve Türkiye’nin müziğe başladığı yer olduğu için hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Şarkısının video klibi çıktığı gün annesini kaybeden ve duygusal olarak zor bir dönem geçirdiğini söyleyen Paulachino, şu sözlerile duygularını dile getirdi:

Annem vefat ettiğinde 'No Change'in çalışmaları için Türkiye’deydim. Yaşamın kendisinden başka hiçbir şey yok. Yaşarken dünyada bir etki bırakmak herkes için en iyisi çünkü hepimiz bir gün öleceğiz. Annem hayatımda en çok değer verdiğim insanlardan biriydi ve önemli bir yere sahipti.

Maalesef ölmeden önce ilk video klibimi izleme şansı olamadı ama bir yerlerden beni izliyor olmasını ve benimle gurur duymasını çok isterim. Hazırlıklarına başladığımız yeni şarkımın klibinde anneme yer vereceğim ve onun anısını ölümsüzleştireceğim.