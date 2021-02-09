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Yaklaşık 8 aydır Türkiye'de yaşantısını sürdüren İngiliz rapçi Paulachino, "No Change" adlı yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Sözü ve müziği kendisine ait olan ve hareketli soundu ile dikkat çeken şarkıyla Paulachino, iddialı bir çalışma sunuyor.

Kuzey Kıbrıs'ta açtığı stüdyo ile müzik kariyerine adım atan başarılı rapçi, titizlikle çalışmalarını yürüttüğü "No Change" şarkısının klibini İstanbul'da Uğur Kayalar yönetmenliğinde çekti. Klibin görüntü yönetmeliğini ise Can Dolu üstlendi.

Klip için yaklaşık 70 kişilik bir ekip çalıştığı klip için İngiltere ve Kıbrıs'tan 20 kişiye yakın siyahi oyuncu geldi. Müziğe başlama sebebinin daha fazla insana ulaşmak olduğunu söyleyen sanatçı, insanları mutlu etmek için müziği bir alternatif olarak gördüğünü belirtti.

Drill, Hip Hop, Afro Fusion ve Afro Pop tarzlarında çalışmalar ortaya koyan Paulachino, yeni şarkısı ile ilgili çok heyecanlı olduğunu paylaştı. Müzik çalışmalarına devam eden Paulachino'nun Şubat ayının sonunda ikinci klibi ''Pull Up'' yayında olacak.