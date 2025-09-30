Paulo Dybala, baba oluyor
AS Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile Oriana Sabatini, çocukları olacağını duyurdu
2018’den beri birlikte olan dünyaca ünlü futbolcu Paulo Dybala ile şarkıcı sevgilisi Oriana Sabatini, 2024'te dünyaevine girmişti.
Ünlü çiftten hayranlarına müjdeli bir haber geldi. Oriana Sabatini ie Paulo Dybala, anne - baba olmaya hazırlanmalarının heyecanını, bebeğin net bir şekilde görüldüğü ultrason görüntüsüyle paylaştı.
Çift, paylaşımına; "Üçümüzün ilk paylaşımı" notunu ekleyerek duygularını takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram