Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Payitaht Abdülhamid dizisinin 92. bölüm fragmanları yayınlandı. Düşman bu defa Abdülhamid’in en yakını, en güvendiği paşalarından Ahmet Paşa’yı almak üzere harekete geçmiştir. Abdülhamid keskin zekasıyla dostunu düşmana teslim etmemek üzere çözüm ararken Ahmet Paşa ise hünkarı zor durumda bırakacak bir hamle yapacak ve herkesi şaşırtır. Abdülhamid Ahmet Paşa’nın ihanetine inanmaz, ancak Ahmet Paşa’nın kendi ağzından duyunca inanacaktır buna... İşte Payitaht Abdülhamid'in 92. bölüm fragmanları...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN 92. BÖLÜM FRAGMANI

Abdülhamid Ahmet Paşa’nın ihanetine inanmaz, ancak Ahmet Paşa’nın kendi ağzından duyunca inanacaktır buna... Rus sefir de görüşmelerine izin vermez. Abdülhamid meselenin aslını öğrenmek için Ahmet Paşa’yla görüşmek zorundadır, bir yol bulmaya çalışır. Zalman ve Cavid’in engellemelerine rağmen keskin zekasıyla diplomatik bir yol bulur. Ahmet Paşa geldiğinde söyledikleri herkesi çok şaşırtacaktır.



Halil Halid İmro örgütüne silah satılmasını engellemeyi başarır, ama bu aynı zamanda da başına yeni bir dert açar. Silah fuarının Payitaht’a yapılabilmesi için Halil Halid ve adamlarına çok iş düşer. Abdülhamid silah tüccarlarının canlarını onlara emanet eder.