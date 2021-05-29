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Pazar günü marketler açık mı? Hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları ve market çalışma saatleri değişti. Pazar günü marketler açık mı kapalı mı? Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri...

Pazar günü marketler açık mı? Hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor?

Tam kapanma sürecinde pazar günleri marketler kapatılmıştı. Kademeli normalleşme sürecinde marketlerin çalışma saatleri de gevşetildi. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınını önlemek amacıyla bir dizi koronavirüs tedbirleri alındı. Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI? PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede marketlerle ilgili şöyle denildi:

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek."

Yani Cumartesi ve Pazar günü marketler 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak.

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